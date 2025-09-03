Hollow Knight: Silksong возглавит первую волну Game Pass в сентябре

Microsoft представила первую подборку игр для Game Pass в сентябре, и главным событием стал долгожданный Hollow Knight: Silksong. Новинка выйдет 4 сентября и будет доступна подписчикам Ultimate и PC Game Pass на Xbox, ПК и в облаке.

Уже сейчас все три уровня подписки получили доступ к I Am Your Beast, а 3 сентября к ним присоединится Nine Sols — отмеченная критиками metroidvania. В тот же день для ПК-подписчиков станет доступна стратегия Cataclismo от Digital Sun.

PAW Patrol World появится 10 сентября на всех платформах, а RoadCraft от Saber Interactive выйдет 16 сентября для Ultimate и Standard. Несмотря на не самый плотный график, в октябре сервис ожидает громкий релиз The Outer Worlds 2.

Как всегда, часть игр покинет Game Pass 15 сентября: All You Need is Help, Wargroove 2 и We Love Katamari Reroll + Royal Reverie. Пользователи могут завершить их заранее или приобрести со скидкой 20%.