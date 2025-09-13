Hollow Knight: Silksong всё ещё доминирует в списке бестселлеров Steam почти через 10 дней после запуска

Hollow Knight: Silksong, после многих лет ажиотажа и ожиданий, вышла 4 сентября. На старте игры в Steam было почти 600 000 игроков онлайн, что является выдающимся достижением для инди-игры.

Игра была так хорошо принята, что многие фанаты считают цену в 20 долларов заниженной, а некоторые разработчики опасаются, что она может установить нереалистичный ценовой стандарт для индустрии.

Согласно отчётам, игра была продана тиражом более 5 миллионов копий в течение первых трёх дней после запуска. Ещё более впечатляет то, что она продолжает доминировать в списке бестселлеров Steam более недели после релиза.

Как видно на изображении выше, Hollow Knight: Silksong сейчас занимает второе место в списке бестселлеров Steam, спустя почти 10 дней после запуска.

Она немного уступает Borderlands 4, что вполне логично, учитывая, что игра вышла совсем недавно. Поэтому ожидается, что она ещё долго будет оставаться на первом месте.