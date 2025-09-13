ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong всё ещё доминирует в списке бестселлеров Steam почти через 10 дней после запуска

monk70 monk70

Hollow Knight: Silksong, после многих лет ажиотажа и ожиданий, вышла 4 сентября. На старте игры в Steam было почти 600 000 игроков онлайн, что является выдающимся достижением для инди-игры.

Игра была так хорошо принята, что многие фанаты считают цену в 20 долларов заниженной, а некоторые разработчики опасаются, что она может установить нереалистичный ценовой стандарт для индустрии.

Согласно отчётам, игра была продана тиражом более 5 миллионов копий в течение первых трёх дней после запуска. Ещё более впечатляет то, что она продолжает доминировать в списке бестселлеров Steam более недели после релиза.

Как видно на изображении выше, Hollow Knight: Silksong сейчас занимает второе место в списке бестселлеров Steam, спустя почти 10 дней после запуска.

Она немного уступает Borderlands 4, что вполне логично, учитывая, что игра вышла совсем недавно. Поэтому ожидается, что она ещё долго будет оставаться на первом месте.

saa0891

Тоже прохожу.

Рикочико

Почему галерея до сих пор ню артами не загажена?

JustA_NiceGuy

Играть не во что, вот и лидирует.

kotasha

Так по сути на любом слабом пк запуститься что тут удивляться.