Hollow Knight: Silksong выйдет до конца ноября 2025 года - релиз игры не будет привязан к выпуску ROG Xbox Ally

Разработчики из Team Cherry уточнили, что релиз Hollow Knight: Silksong не будет привязан к выпуску портативной консоли ROG Xbox Ally: несмотря на то, что по вчерашнему трейлеру консоли можно было подумать, что игра выйдет в комплекте с ней, на самом деле это не так.

Релиз ROG Xbox Ally запланирован на конец ноября 2025 года, когда в США начинается праздничный сезон. Однако разработчики подтвердили, что Hollow Knight: Silksong появится до выхода портативной консоли.

Ранее австралийский музей случайно указал дату выхода игры - возможно, что Hollow Knight: Silksong действительно выйдет 18 сентября:

Релиз игры состоится на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.