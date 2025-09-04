Hollow Knight: Silksong вышла на все платформы - сервера Steam не выдержали наплыва покупателей

Hollow Knight: Silksong официально вышла 4 сентября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость игры составляет 710 рублей в российском Steam или 20 долларов. Кроме того, сиквел доступен в Game Pass.

Метроидвания появилась спустя более шести лет после анонса и продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой игрокам по первой части. На этот раз героиня попадает в Фарлум — гигантское падшее царство насекомых, где ей предстоит исследовать мрачные земли и подняться к сияющей цитадели на вершине мира.

В Silksong игроков ждёт более 200 видов врагов и свыше 40 боссов, а также новые города с множеством персонажей и квестов. Хорнет сможет освоить новые способности и увеличить арсенал оружия, чтобы справляться с опасными противниками.

Музыкальное сопровождение подготовил Кристофер Ларкин, композитор оригинальной игры, который вновь погружает игроков в атмосферу загадочного мира Hollow Knight.

Сразу после релиза в Steam возникли технические неполадки с серверами из-за большого числа желающих приобрести игру, однако разработчики уже работают над устранением проблем.

Hollow Knight: Silksong обещает стать долгожданным событием для поклонников жанра и продолжить успех первой части.