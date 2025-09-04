Hollow Knight: Silksong вышла на все платформы - сервера Steam не выдержали наплыва покупателей

Hollow Knight: Silksong официально вышла 4 сентября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость игры составляет 710 рублей в российском Steam или 20 долларов. Кроме того, сиквел доступен в Game Pass.
Метроидвания появилась спустя более шести лет после анонса и продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой игрокам по первой части. На этот раз героиня попадает в Фарлум — гигантское падшее царство насекомых, где ей предстоит исследовать мрачные земли и подняться к сияющей цитадели на вершине мира.
В Silksong игроков ждёт более 200 видов врагов и свыше 40 боссов, а также новые города с множеством персонажей и квестов. Хорнет сможет освоить новые способности и увеличить арсенал оружия, чтобы справляться с опасными противниками.
Музыкальное сопровождение подготовил Кристофер Ларкин, композитор оригинальной игры, который вновь погружает игроков в атмосферу загадочного мира Hollow Knight.
Сразу после релиза в Steam возникли технические неполадки с серверами из-за большого числа желающих приобрести игру, однако разработчики уже работают над устранением проблем.
Hollow Knight: Silksong обещает стать долгожданным событием для поклонников жанра и продолжить успех первой части.
Вот для этого и существуют предзаказы.
Вот только на полого его не было.
предсказал будущее.
700 рублей за такой шедевр...боже
Согласен, многовато
Согласен. Иди в дотку поиграй лучше тогда.
Игра года 100%
Успех ОБЕСПЕЧЕН!!!
100% игра года!
Но ведь это какое-то ДЛС для двухмерного платформера, а не гениальная Клейр Обскюр?
Это даже нельзя сравнивать с гейским симулятором чешского холопа 2.
Разве что поделие Кодзимы до Силксонга точно не дотягивает.
Игра года среди кучки шизов если только...
так это длс, а не игра
Мдааа... уже 50 минут пытаюсь купить - не дает =))) все висит в стиме.
Ну цена совсем смешная. Прям хоть 2 раза покупай
Удачи тебе с этим сейчас)
Клоунские наряды сжечь!
Спасибо ГабеН за региональные цены.
Цены выставляет издатель, а не Габен. Вальве лишь дает рекомендации, при этом их кроме нее самой практически никто не использует. Тем более применительно к валютам с повышенной волатильностью, как рубль.
За данный прайс им огромный респект, с таким и реклама не нужна, купят даже те, кто не собирался, но попал под влияние ажиотажа. При этом большинство ждунов толком в оригинал не играли или начали недавно.
Я просто напомню, что сиквел делали все те же полтора землекопа на чиле. Посему очередной волны патчей не избежать.
цена вообще не причём
киберcpaнь скупали за фуллпрайс также олени, которые повелись на влияние
и тп игры за 60 и 70 баксов
Стим подтвердил звание пристанища для всякого инди
Игра как бы на всех платформах вышла.
Вот именно. А хайпит она только в стиме
Откуда такая информация? То что на пг только про стим написали уже сделал вывод? Уверен на том же свиче ситуация такая же, как и на плойке. Разве что не каждая игра может уронить стим это да - но на то это топ1 вишлист игра.