Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 166 оценок

Hollow Knight: Silksong вышла на все платформы - сервера Steam не выдержали наплыва покупателей

butcher69 butcher69

Hollow Knight: Silksong официально вышла 4 сентября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость игры составляет 710 рублей в российском Steam или 20 долларов. Кроме того, сиквел доступен в Game Pass.

Метроидвания появилась спустя более шести лет после анонса и продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой игрокам по первой части. На этот раз героиня попадает в Фарлум — гигантское падшее царство насекомых, где ей предстоит исследовать мрачные земли и подняться к сияющей цитадели на вершине мира.

В Silksong игроков ждёт более 200 видов врагов и свыше 40 боссов, а также новые города с множеством персонажей и квестов. Хорнет сможет освоить новые способности и увеличить арсенал оружия, чтобы справляться с опасными противниками.

Музыкальное сопровождение подготовил Кристофер Ларкин, композитор оригинальной игры, который вновь погружает игроков в атмосферу загадочного мира Hollow Knight.

Сразу после релиза в Steam возникли технические неполадки с серверами из-за большого числа желающих приобрести игру, однако разработчики уже работают над устранением проблем.

Hollow Knight: Silksong обещает стать долгожданным событием для поклонников жанра и продолжить успех первой части.

Комментарии: 29
Abakas
11
maximus388

Вот для этого и существуют предзаказы.

KR00SHA maximus388

Вот только на полого его не было.

Zick211

предсказал будущее.

macsim702

700 рублей за такой шедевр...боже

8
CAN I HABE PIZZA PLS

Согласен, многовато

8
Rinnsler CAN I HABE PIZZA PLS

Согласен. Иди в дотку поиграй лучше тогда.

1
GRAF_RAGE

Игра года 100%

7
TerryTrix

Успех ОБЕСПЕЧЕН!!!

100% игра года!

5
maximus388

Но ведь это какое-то ДЛС для двухмерного платформера, а не гениальная Клейр Обскюр?
Это даже нельзя сравнивать с гейским симулятором чешского холопа 2.
Разве что поделие Кодзимы до Силксонга точно не дотягивает.

8
barabear

Игра года среди кучки шизов если только...

6
JohnTornton

так это длс, а не игра

2
Serpentrage

Мдааа... уже 50 минут пытаюсь купить - не дает =))) все висит в стиме.

4
caliskan

Ну цена совсем смешная. Прям хоть 2 раза покупай

3
GRAF_RAGE

Удачи тебе с этим сейчас)

1
nikvik jm

Клоунские наряды сжечь!

2
smallhell

Спасибо ГабеН за региональные цены.

1
maximus388

Цены выставляет издатель, а не Габен. Вальве лишь дает рекомендации, при этом их кроме нее самой практически никто не использует. Тем более применительно к валютам с повышенной волатильностью, как рубль.

6
maximus388

За данный прайс им огромный респект, с таким и реклама не нужна, купят даже те, кто не собирался, но попал под влияние ажиотажа. При этом большинство ждунов толком в оригинал не играли или начали недавно.
Я просто напомню, что сиквел делали все те же полтора землекопа на чиле. Посему очередной волны патчей не избежать.

1
JohnTornton

цена вообще не причём
киберcpaнь скупали за фуллпрайс также олени, которые повелись на влияние
и тп игры за 60 и 70 баксов

1
JackReacher

Стим подтвердил звание пристанища для всякого инди

1
Serpentrage

Игра как бы на всех платформах вышла.

1
JackReacher Serpentrage

Вот именно. А хайпит она только в стиме

Serpentrage JackReacher

Откуда такая информация? То что на пг только про стим написали уже сделал вывод? Уверен на том же свиче ситуация такая же, как и на плойке. Разве что не каждая игра может уронить стим это да - но на то это топ1 вишлист игра.

