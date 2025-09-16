Игрок придумал самый простой способ для прохождения любого босса в Hollow Knight: Silksong

С момента выхода Hollow Knight: Silksong главной преградой для игроков стала достаточно высокая сложность. Игра не терпит ошибок в платформинге и во время битв с боссами, однако эксперты по игре охотно раскрывают свои секреты, облегчая прохождение хотя бы сражений. Одну из своих рабочих тактик раскрыл ютубер под ником Syrobe, сборка которого способна превратить даже самых сложных боссов игры в лёгкую прогулку.

В основе билда лежит знак Архитектора, позволяющий ремонтировать инструменты прямо в бою, жертвуя лечением. В связке с умениями вроде Быстрая метательность (Quick Sling), Мешочек полипа (Pollip Pouch), а также инструментами Шипы (Tacks), Шёлковый выстрел (Silkshot) иСосуды молний (Voltvessels), игрок получает фактически бесконечный поток смертоносных средств. Токсичные ловушки, лазерные залпы и шелковые снаряды заполняют арену, уничтожая врагов за считанные секунды.

Сам Syrobe называет этот билд «режимом лёгкой игры», поскольку он позволяет не гоняться за боссами по всей арене, а просто наблюдать, как они сами погибают в ловушках. При этом автор отмечает, что все необходимые предметы открываются ближе ко второму акту, и для их получения придётся выполнить целый ряд квестов и исследовать скрытые области.

