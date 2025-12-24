Игрок в Hollow Knight: Silksong пытается использовать только насмешки Хорнет, чтобы победить всех боссов

В Hollow Knight: Silksong есть кнопка, которая позволяет Хорнет дразнить своих противников криком «Гарама!». Любой, кто играл в игру, наверняка знает, о чём идёт речь. Однако, вероятно, многие не осознавали, что удар врага насмешкой наносит ему урон. Ещё более вероятно, что даже если бы они это знали, никто бы не пытался использовать насмешки в качестве оружия, поскольку они наносят ограниченный урон. Они, безусловно, полезны для приманивания врагов, но на этом их возможности заканчиваются. Но что, если вам рассказать историю игрока, который победил всех боссов в игре, используя только насмешки?

Герой дня — ютубер Bloblumordthe3rd, который назвал свой забег «Гарама%». Он выкладывает видео уже около месяца, чтобы показать свой прогресс. Он не самый быстрый, учитывая невероятную сложность испытания, но наблюдать за тем, как он побеждает таких боссов, как Судья, просто крича на неё, — это настоящее зрелище.

Конечно, каждый бой длится целую вечность, потому что моментов для нанесения ударов мало, а урон невелик, но, что ещё важнее, его невероятное знание паттернов поведения врагов определённо заслуживает похвалы.

Интересно, что многие комментарии к его видео выражают удивление по поводу того простого факта, что провокация наносит урон. Естественно, есть и много восхищения этим невероятным достижением: «Это как смотреть, как Сизиф толкает валун и побеждает», — написал, например, пользователь ParrotingCrow.

По словам Bloblumordthe3rd, «Гарама» Хорнет наносит в общей сложности шесть единиц урона с экипированным Охотничьим знаком. Неплохо, правда? Для сравнения: Игла Хорнет наносит пять единиц урона в начале игры и 21 урон при полной прокачке.