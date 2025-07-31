Инди-разработчик раздаст тысячу бесплатных копий своей игры, если сегодня объявят о дате выпуска Silksong

Инди-разработчик Пере Альбакар, основатель студии Guateke, может вскоре стать героем — или банкротом — инди-сцены. Накануне трансляции Nintendo Direct он пообещал раздать бесплатные копии своей новой игры Sands of Hope всем, кто отреагирует на его пост в X (бывший Twitter), если Hollow Knight: Silksong получит дату релиза. Что началось как смелый жест, быстро превратилось в вирусный флешмоб — на момент публикации пост Альбакара собрал уже более 25 000 откликов.
«Если будет анонс связанный с Silksong, я раздам БЕСПЛАТНЫЕ ключи Steam для Sands of Hope [всем], кто ответит на этот твит», — написал он. И, похоже, он не ожидал такого наплыва.
Sands of Hope — это приключенческая игра с открытым миром, релиз которой на Steam запланирован на 4 августа. Игрокам предстоит исследовать засушливые просторы, искать энергетические ядра и постепенно возвращать воду в пустыню. По описанию — нечто атмосферное и уютное, в духе лучших инди-игр последних лет.
Ажиотаж вокруг Silksong, в свою очередь, давно перешёл в меметический статус. Сиквел культовой Hollow Knight был анонсирован ещё в 2019 году, но с тех пор разработчики Team Cherry хранят молчание. Silksong стала своего рода «Шрёдингером инди-гейминга»: она то вот-вот выходит, то снова исчезает в тумане. И каждый новый Nintendo Direct геймеры встречают с надеждой — а вдруг сегодня?
На этом фоне Альбакар не только поймал волну интереса, но и — возможно случайно — организовал гениальную пиар-акцию. Его обещание раздачи ключей превратилось в вирусную сенсацию, подогреваемую фанатами Silksong: одни верят в релиз, другие шутят над его вечным отсутствием, а третьи просто хотят халявную игру.
Но даже если анонса не будет, Альбакар уже выиграл — его имя узнали десятки тысяч игроков, а Sands of Hope наверняка получит всплеск интереса. Впрочем, если Silksong всё-таки объявят — разработчику предстоит испытание не только финансовое, но и серверное. Раздать тысячи ключей — задача не из лёгких.
Так что теперь все с замиранием сердца ждут трансляции Nintendo Direct. Кто-то — ради Silksong, кто-то — ради инди-игры про пустыню, а кто-то — просто чтобы посмотреть, как разработчик выполняет своё обещание.
такое только даром... хотя может просто скрины в стиме шакальные хз
реклама проекта сомнительного качества за счет другого более популярного проекта ...
Милсдарь, скажи, что это ЗА ИГРА ТАКАЯ!!! что все так с ума посходили? Или люди уже просто из принципа хотят дождаться, чтобы наконец выйти из ан*льного рабства ждунов?
Hollow Knight?
А вы в демку играли, чтобы подобное утверждать?
Что-то из разряда "Если этот комментарий наберет 500 лайков, я сожру свой ботинок". То, что сиквел ХК все никак не может объявить о дате релиза - это уже мем.
Может, Вишня просто не хочешь обосраться после Nine Sols?
И лучше бы им не обосраться, учитывая насколько долго силксонг в разработке находится.
Хех...
Ну сиоксонг понятно он когда-то точно выйдет. Меня больше интересует кровсворм.
Ну, пошла жара. Интересно, сколько будут допиливать после "выхода".
1000 копий? Да это ничто против сообщества этой игры. Тут 10 000 надо раздавать.
так он раздаст 1000 копий Sands of Hope, которую делает он и которая ещё не вышла, и у которой ещё нет сообщества. Чувак привлекает прост к своей игре.
После поста многие (в том числе и я) пошли посмотреть, что он там раздавать собирается