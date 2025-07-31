Инди-разработчик раздаст тысячу бесплатных копий своей игры, если сегодня объявят о дате выпуска Silksong

Инди-разработчик Пере Альбакар, основатель студии Guateke, может вскоре стать героем — или банкротом — инди-сцены. Накануне трансляции Nintendo Direct он пообещал раздать бесплатные копии своей новой игры Sands of Hope всем, кто отреагирует на его пост в X (бывший Twitter), если Hollow Knight: Silksong получит дату релиза. Что началось как смелый жест, быстро превратилось в вирусный флешмоб — на момент публикации пост Альбакара собрал уже более 25 000 откликов.

«Если будет анонс связанный с Silksong, я раздам БЕСПЛАТНЫЕ ключи Steam для Sands of Hope [всем], кто ответит на этот твит», — написал он. И, похоже, он не ожидал такого наплыва.

Sands of Hope — это приключенческая игра с открытым миром, релиз которой на Steam запланирован на 4 августа. Игрокам предстоит исследовать засушливые просторы, искать энергетические ядра и постепенно возвращать воду в пустыню. По описанию — нечто атмосферное и уютное, в духе лучших инди-игр последних лет.

Ажиотаж вокруг Silksong, в свою очередь, давно перешёл в меметический статус. Сиквел культовой Hollow Knight был анонсирован ещё в 2019 году, но с тех пор разработчики Team Cherry хранят молчание. Silksong стала своего рода «Шрёдингером инди-гейминга»: она то вот-вот выходит, то снова исчезает в тумане. И каждый новый Nintendo Direct геймеры встречают с надеждой — а вдруг сегодня?

На этом фоне Альбакар не только поймал волну интереса, но и — возможно случайно — организовал гениальную пиар-акцию. Его обещание раздачи ключей превратилось в вирусную сенсацию, подогреваемую фанатами Silksong: одни верят в релиз, другие шутят над его вечным отсутствием, а третьи просто хотят халявную игру.

Но даже если анонса не будет, Альбакар уже выиграл — его имя узнали десятки тысяч игроков, а Sands of Hope наверняка получит всплеск интереса. Впрочем, если Silksong всё-таки объявят — разработчику предстоит испытание не только финансовое, но и серверное. Раздать тысячи ключей — задача не из лёгких.

Так что теперь все с замиранием сердца ждут трансляции Nintendo Direct. Кто-то — ради Silksong, кто-то — ради инди-игры про пустыню, а кто-то — просто чтобы посмотреть, как разработчик выполняет своё обещание.