Китайские игроки засыпают Hollow Knight: Silksong негативными отзывами из-за ужасного перевода

Похоже, есть люди, которым Hollow Knight: Silksong не очень понравилась. На самом деле, немало, учитывая, что китайские игроки засыпают игру Team Cherry негативными отзывами в Steam, настолько, что если учитывать только эти отзывы, то средний рейтинг будет «смешанным», склоняясь к негативу. Откуда столько ненависти?

Похоже, проблема в текстовом переводе, который пользователи считают ужасным. Например, один пользователь пишет:

Команда, которая перевела Silksong на упрощенный китайский, или кто бы это ни был, вы когда-нибудь получали доверие и похвалу за всю свою жизнь, с рождения и до сегодняшнего дня? Если ответ «да», вы лжете. Если ответ «нет», это нормально.

В другом отзыве говорится:

Перевод на китайский настолько искусственный, что далёк от реального использования языка. Полуразговорный, полулитературный стиль лишён какой-либо привлекательности. Я закончу игру, а потом решу, менять ли отрицательный отзыв.

Конечно, есть и жалобы на проблемы с запуском или другие подобные проблемы, но в целом основное внимание уделяется переводу.

Сложно возложить вину на Team Cherry, члены которой, возможно, не владели упрощённым китайским и, следовательно, не имели возможности проверить качество работы. Из титров игры известно, что переводом на китайский занимались Финн Ву и Герцц Лю, связи которых с какой-либо специализированной компанией не известны.

Тем не менее, интересно, как негативные отзывы из Китая привели к значительному снижению общего среднего рейтинга — с 97% до 91% всего за несколько часов.