Любознательные игроки Hollow Knight Silksong сумели навсегда запереть Хорнет в тюрьме и сломать прогрессию игры

Поклонники Hollow Knight: Silksong обнаружили жёсткий игровой баг, который позволяет каким‑то образом «запереть» Хорнет в тюрьме Слэба навсегда — с полной блокировкой файла сохранения. Об этом пишут The Gamer и демонстрирует видеоролик Kilroy Was Here: игроки умышленно доводят ситуацию до состояния, когда героиня лишена ключевых способностей и не может выбраться.

Суть уязвимости — сочетание действий и упущений в критической точке сюжета (попадание в тюрьму при отсутствии набора необходимых умений и невыполнении ряда условий). В результате Хорнет остаётся фактически «запертой», быстрый возврат в нормальную игру недоступен, и сохранение превращается в неремонтируемый кусок данных. Kilroy в своём видео признаёт: это не просто розыгрыш — это намеренное «создание величайшего в мире сбоя», ведущего к концовке, из которой нет выхода.

Сообщество отреагировало по‑разному: кто‑то считает это «испытанием ради опыта» и забавой на грани садизма, другие жёстко критикуют — зачем ломать своё прохождение ради треша? Разработчики, скорее всего, захотят исправить подобный эксплойт в будущих патчах — ведь он рушит впечатление от игры и приводит к утрате прогресса.