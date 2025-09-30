"Мобильной версии игры не существует": Team Cherry предупреждает фанатов Hollow Knight: Silksong о мошенниках

В сети распространяется фейковая реклама «мобильной» Hollow Knight: Silksong с обещаниями скачать игру «без интернета» и подробной инструкцией. Посты и ролики оформлены так, будто опубликованы от имени студии Team Cherry, где полностью повторяются их официальные логотипы. В добавок к этому, фейки спойлерят важный эпизод из второго акта игры.

На это обратил внимание руководитель по изданию и маркетингу Team Cherry Мэттью Гриффин, призвавший игроков не вестиcь на мошенников. «Лучшее, что можно сделать, — пожаловаться на такое объявление в YouTube, если вы его увидите». По словам Гриффина, это очевидный скам, и студия не имеет к нему отношения.

Hollow Knight: Silksong доступна для игры на ПК и практически всех актуальных консолях. Команда сейчас занята полировкой игры и выпуском патчей, у авторов нет планов на мобильную версию. Все гайды или файлы для запуска игры на мобильных устройствах Гриффин призывает считать мошенничеством и ничего подобного не открывать.

На фоне повышенного интереса к долгожданной новинке подобные схемы неизбежно множатся — Team Cherry просит фанатов сохранять бдительность и не рисковать аккаунтами и устройствами ради «мобильной версии», которой попросту не существует.