Мошенник развёл халявщиков в Steam, пообещав 2000 копий Hollow Knight: Silksong за очки Steam

Релиз Hollow Knight: Silksong, долгожданного сиквела культовой метроидвании от Team Cherry, состоявшийся 4 сентября, вызвал не только восторг фанатов, но и волну мошенничества. Неизвестный пользователь под ником Roka обманул игроков в Steam, пообещав раздать 2000 копий игры за очки Steam

Мошенник создал тему в разделе "Обсуждения", где пообещал раздавать копии игры тем, кто даст ему как можно больше очков Steam, при этом обновляя пост комментариями вроде "осталось 1268, осталось 938 и т.д." В итоге в теме набралось больше 2000 халявщиков, желающих получить копию игры бесплатно, а мошенник собрал более 8000 наград.

Аналогичные фейковые раздачи появились в других темах: от "500 копий за комментарий" до "50 копий за принятие запроса в друзья"

Вскоре игроки стали понимать, что никаких бесплатных игр не будет, и стали жаловаться на тему. Valve отреагировала и удалила фальшивую раздачу, наложив санкции на мошенника и вернув всем пострадавшим очки Steam.