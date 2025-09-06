ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 309 оценок

Мошенник развёл халявщиков в Steam, пообещав 2000 копий Hollow Knight: Silksong за очки Steam

Релиз Hollow Knight: Silksong, долгожданного сиквела культовой метроидвании от Team Cherry, состоявшийся 4 сентября, вызвал не только восторг фанатов, но и волну мошенничества. Неизвестный пользователь под ником Roka обманул игроков в Steam, пообещав раздать 2000 копий игры за очки Steam

Мошенник создал тему в разделе "Обсуждения", где пообещал раздавать копии игры тем, кто даст ему как можно больше очков Steam, при этом обновляя пост комментариями вроде "осталось 1268, осталось 938 и т.д." В итоге в теме набралось больше 2000 халявщиков, желающих получить копию игры бесплатно, а мошенник собрал более 8000 наград.

Аналогичные фейковые раздачи появились в других темах: от "500 копий за комментарий" до "50 копий за принятие запроса в друзья"

Вскоре игроки стали понимать, что никаких бесплатных игр не будет, и стали жаловаться на тему. Valve отреагировала и удалила фальшивую раздачу, наложив санкции на мошенника и вернув всем пострадавшим очки Steam.

Комментарии: 5
Neko-Aheron

Тоже видел этот цирк … зато мы знаем примеренное число дебилов в теме относящееся к этой игре )))

kotasha

Посадили дурочка на бутылку

Kamishini1993

Это многое говорит об обществе

AT_Sagor

Хорошо бы ещё каждому участвующему в очевидном разводе выдали по клоунскому носу или парику.

Мне вот только не понятно чего добивался автор, понятно же, что его разоблачат и примут меры. Вот он буквально ничего не поимел кроме бана аккаунта, ни славы, ни внимания (ибо уже через день-другой забудут) и как социальный эксперимент провален, ибо результат был предрешён.

Di Raizel

Как говорится - социальный эксперимент прошел успешно, недалеких и наивных живущих в вакууме очень много и они точно не преклонного возраста...