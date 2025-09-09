ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 429 оценок

На ПК стала доступна бета-версия патча для Hollow Knight Silksong, упрощающего игру

monk70 monk70

Team Cherry объявила, что Hollow Knight Silksong вскоре получит свой первый патч. Новое обновление уравновесит высокую сложность игры несколькими существенными способами, включая ослабления боссов и изменения функций.

Хотя Hollow Knight Silksong имела огромный успех у критиков и в финансовом плане, игра уже вызвала споры в игровом сообществе из-за своей чрезмерной сложности. Team Cherry прислушалась к отзывам и быстро анонсировала первый патч.

Патч 1.0.28470 для Hollow Knight Silksong выйдет в период с 16 по 18 сентября. В описании патча перечислен ряд нерфов сложности.

Мы немного снижаем сложность боссов на ранних этапах игры: Мурвинга и Сестру Сплинтер. Уменьшаем урон от Пескорезов.

Для игроков, которые считали экономику игры слишком жестокой, это тоже будет исправлено.

Также будет небольшое снижение цен в Беллвее и на скамейке Белла в середине игры. Также будет немного увеличено количество чёток в награду за реликвии и псалмовые цилиндры, а также количество чёток в награду за доставку курьером.

Team Cherry работала не только над снижением сложности, но и над исправлением ошибок. Одно из самых серьёзных было переопределение плавающего режима после разблокировки плаща Фейдауна.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Что касается даты выхода Hollow Knight Silksong 1.0.28470, игроки на ПК могут получить к нему доступ уже сейчас. В Steam или GOG выберите публичную бета-версию игры в клиенте, чтобы разблокировать её. Для игроков на консолях Team Cherry сообщила лишь «где-то в середине следующей недели», что, по их мнению, должно произойти во вторник, 16 сентября 2025 года.

Team Cherry также сообщила, что в настоящее время разрабатывается второй патч для Hollow Knight Silksong. Однако студия не уточнила, когда можно ожидать это обновление и будет ли оно включать в себя более высокий уровень сложности.

Комментарии: 8
agula98

Игра и так простая, куда уж проще. Я в шоке с казуалов, идите тогда играйте в помойные секиро и дарк соулсы там вам специально мага и перекач сделали, может пройдете

JustA_NiceGuy

Настолько простая, что люди всей толпой жалуются на непроходимость к середине игры.

kotasha

Очень проста держи в курсе.

William Dwight

Казуалы опять наныли

BLOCK0

Упростили начальных боссов и моба, которые и без того легкие

ExclusiveKirk

Пусть добавят сложность казуал и всё. Зачем портить игру нормальным геймерам

kotasha

По нормальному должен быть уровень сложности, как например в ори, дальше уже решаешь а надо или не надо такое.

Moorchik

Хм, я бы не сказал, что она сильно сложнее первой части, если не совсем лапки, то спокойно играется. А вот экономику да, стоит немного подкорректировать.

