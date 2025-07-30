Нас ждет анонс даты выхода Hollow Knight: Silksong? Nintendo анонсировала презентацию Direct Partner Showcase

Nintendo готовит Direct Partner Showcase — покажут новинки от сторонних студий

Nintendo объявила о проведении новой презентации Direct Partner Showcase, которая состоится 31 июля в 16:00 по московскому времени. Мероприятие будет посвящено играм сторонних разработчиков для Nintendo Switch и грядущей Switch 2.

Трансляция продлится около 25 минут и пройдет на официальном YouTube-канале Nintendo of America. Зрителям обещают свежие анонсы и обновления от партнёрских издателей — без акцента на собственные франшизы Nintendo.

Презентации формата Partner Showcase Nintendo проводит нерегулярно, но они часто становятся площадкой для громких сюрпризов. Учитывая ожидания вокруг новой консоли и слухи о поддержке крупных тайтлов, интерес к июльской трансляции обещает быть высоким.

Конечно, это может означать появление инди-игр, таких как Silksong и Hades II. Хотя это также может означать, и даже более вероятно, что мы увидим больше портов игр, которые уже доступны на PS5, ПК и Xbox Series, но которые Nintendo Switch не могла запускать, а Switch 2 сможет запускать без проблем.