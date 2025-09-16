ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.4 683 оценки

Новый патч Silksong включает визуальные улучшения, исправления достижений и корректировки битв с боссами

monk70 monk70

Team Cherry готовит второе обновление для Hollow Knight: Silksong, доступное в публичной бета-версии (версия 1.0.28626). Первый патч был сосредоточен на исправлении критических проблем, а это обновление устраняет оставшиеся проблемы со стабильностью и улучшает отдельные элементы игрового процесса.

Игроков ждут новые визуальные настройки, уточнённые достижения и ряд изменений в сражениях с боссами. От исправления софтлоков до предотвращения выхода врагов за пределы поля боя, патч обеспечивает более плавный игровой процесс в различных сценариях. Полная версия будет выпущена после внесения дальнейших изменений и тестирования сообществом.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

