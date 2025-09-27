Новый рекорд в Hollow Knight: Silksong - игру прошли меньше чем за час

Пользователь под ником Nebula установил новую планку для скоростных прохождений

Любители скоростных прохождений продолжают улучшать свои результаты в Hollow Knight: Silksong. Новый рекорд установил игрок под ником Nebula, который одолел популярную метроидванию всего за 58 минут и 52 секунды.

Сам спидраннер назвал свою тактику устаревшей. Он планирует улучшить результат еще на 30-40 секунд за счет забега по более сложному маршруту. Ранее рекорды ставили геймеры BlueSR и Onaku с результатами 1 час 17 минут и 1 час 19 минут соответственно. Официальная таблица лидеров на сайте speedrun.com откроется только 1 октября.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.