Hollow Knight: Silksong 4-й квартал 2023 г.
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Облегчите ожидание Silksong с помощью этих милых фигурок Hollow Knight

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Новости

Компания Good Smile представила две великолепные милые фигурки-нендороиды Hollow Knight.

В отличие от некоторых других коллекционных предметов, анонсированных в рамках весеннего мероприятия WonHobbyG 2023, эти образцы представлены в полном цвете (ну, насколько вообще что-то может быть полноцветным в темном мире Hollow Knight).

Пока неизвестно, когда они будут выпущены и сколько будут стоить.

Менеджер по маркетингу и издательству Team Cherry, Мэтью Гриффин, в начале этого месяца сообщил о задержке выхода Hollow Knight: Silksong. Гриффин признал, что, хотя сиквел должен был выйти в первой половине 2023 года, это уже невозможно, просто потому что игра "стала довольно большой".

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