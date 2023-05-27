Облегчите ожидание Silksong с помощью этих милых фигурок Hollow Knight ©

Компания Good Smile представила две великолепные милые фигурки-нендороиды Hollow Knight.



В отличие от некоторых других коллекционных предметов, анонсированных в рамках весеннего мероприятия WonHobbyG 2023, эти образцы представлены в полном цвете (ну, насколько вообще что-то может быть полноцветным в темном мире Hollow Knight).

Пока неизвестно, когда они будут выпущены и сколько будут стоить.



Менеджер по маркетингу и издательству Team Cherry, Мэтью Гриффин, в начале этого месяца сообщил о задержке выхода Hollow Knight: Silksong. Гриффин признал, что, хотя сиквел должен был выйти в первой половине 2023 года, это уже невозможно, просто потому что игра "стала довольно большой".