Официально: Hollow Knight: Silksong покажут 21 августа в 17:30 МСК

Официальный канал Team Cherry на YouTube запланировал на 21 августа 2025 года специальную премьеру, посвящённую долгожданной игре в жанре метроидвания Hollow Knight: Silksong.

Премьера запланирована на 21 августа в 17:30 МСК. Фанаты наконец-то узнают больше об этой игре, включая, как мы надеемся, дату выхода.

Hollow Knight: Silksong — предстоящее продолжение Hollow Knight, разработка которого началась в качестве запланированного DLC. Hollow Knight — любимый многими экшен в жанре метроидвания, собравший значительную фан-базу с момента своего запуска в 2017 году. Игроки исследуют разрушенное королевство, населённое множеством врагов и дружелюбных персонажей, и прокладывают путь сквозь предательства. Игра доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Hollow Knight: Silksong планируется к выходу на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch, хотя дата выхода пока неизвестна.