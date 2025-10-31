"Они лучшие начальники": актриса Hollow Knight: Silksong рассказала о работе с Team Cherry

Актриса озвучки Лорен Куповиц, подарившая голоса персонажам Шакре, Нуу и Последнему Судье в Hollow Knight: Silksong, рассказала о работе с разработчиками из Team Cherry. По её словам, сотрудничество со студией стало одним из самых комфортных в карьере — внутри коллектива царит поддержка, доброжелательность и уважение к личному пространству сотрудников.

Куповиц отметила, что, несмотря на напряжённые периоды работы, руководство никогда не требовало невозможного. «Они не были напряжены и не пытались заставить команду работать быстрее любой ценой. Это очень добрые и спокойные люди. Мне кажется, это идеальный баланс», — поделилась актриса. Она добавила, что Team Cherry прекрасно понимают, как важно сохранять равновесие между творчеством и отдыхом, называя их «лучшими начальниками».

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Уже через месяц после релиза игра продалась тиражом более шести миллионов копий, став одним из самых успешных инди-релизов десятилетия.