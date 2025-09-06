ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 267 оценок

PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами: HDR, снижение сложности и клоунский парик

AceTheKing AceTheKing

PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами - появились модификации, упрощающие прохождение и меняющие базовые механики.

Например, мод "Всегда активный компас + магнит" делает компас активным без экипировки, а Cheat Pack 4 добавляет читы на бесконечный шёлк и здоровье.

Hollow Knight: Silksong "Всегда активный компас + магнит"

Так же доступна модификация No Double Damage, которая ограничивает урон от врагов и боссов одной единицей здоровья. Другие моды включают поддержку HDR и легендарный клоунский парик для Хорнет из мемов.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Summor Ner

Если нет мода на Си-Джея, Шрека, паровозика Томаса и нуд мода, то тема модов не раскрыта.😁

7
SnobbishGhost

где там сложно то емае? что с современными игроками? давайте как в марио+кролики 2 сделаем кнопку "неубиваемость"

3
PatchyTaran

Ну как бы это сказать, то что ты умеешь играть не значит что это навык пригодится в жизни, а весь твой хардкор сводится к одному читерству самой игры

PatchyTaran

Радужный парик