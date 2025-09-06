PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами: HDR, снижение сложности и клоунский парик

PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами - появились модификации, упрощающие прохождение и меняющие базовые механики.
Например, мод "Всегда активный компас + магнит" делает компас активным без экипировки, а Cheat Pack 4 добавляет читы на бесконечный шёлк и здоровье.
Так же доступна модификация No Double Damage, которая ограничивает урон от врагов и боссов одной единицей здоровья. Другие моды включают поддержку HDR и легендарный клоунский парик для Хорнет из мемов.
Если нет мода на Си-Джея, Шрека, паровозика Томаса и нуд мода, то тема модов не раскрыта.😁
где там сложно то емае? что с современными игроками? давайте как в марио+кролики 2 сделаем кнопку "неубиваемость"
Ну как бы это сказать, то что ты умеешь играть не значит что это навык пригодится в жизни, а весь твой хардкор сводится к одному читерству самой игры
Радужный парик