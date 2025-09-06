PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами: HDR, снижение сложности и клоунский парик

PC-версия Hollow Knight: Silksong уже обзавелась первыми модами - появились модификации, упрощающие прохождение и меняющие базовые механики.

Например, мод "Всегда активный компас + магнит" делает компас активным без экипировки, а Cheat Pack 4 добавляет читы на бесконечный шёлк и здоровье.

Так же доступна модификация No Double Damage, которая ограничивает урон от врагов и боссов одной единицей здоровья. Другие моды включают поддержку HDR и легендарный клоунский парик для Хорнет из мемов.