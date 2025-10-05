По данным аналитиков, число загрузок Hollow Knight: Silksong достигло 6,4 миллиона

По данным Alinea Analytics, число загрузок Hollow Knight: Silksong достигло впечатляющих 6,4 миллиона всего за четыре недели после выхода. Долгожданная игра от Team Cherry превзошла все ожидания рынка и демонстрирует темпы продаж, значительно превосходящие темпы продаж оригинальной игры, которая разошлась тиражом в 15 миллионов копий за значительно более длительный период.

Согласно отчёту компании, только на Steam пришлось около 4 миллионов проданных копий, что укрепило позицию самой популярной платформы для игры. В ежемесячном анализе, проведённом Рисом Эллиоттом, руководителем отдела анализа рынка в Alinea, Hollow Knight: Silksong заняла третье место по количеству скачиваний в этом месяце, уступив только бесплатной игре Skate (ранее известной как Skate 4) и FC 26 от EA.

Присутствие игры в Xbox Game Pass сыграло решающую роль в её успехе на платформах Microsoft. В отчёте указывается, что на Xbox было в три раза больше загрузок, чем на PlayStation, благодаря включению игры в подписку, что демонстрирует мощь Game Pass как платформы распространения.

Аналитик Circana Мэт Пискателла ранее сообщал, что Steam стал самой успешной платформой для Hollow Knight: Silksong в США, что подтверждает глобальную тенденцию, выявленную этими данными.

Столь ошеломляющий успех не только демонстрирует растущую базу поклонников франшизы с момента выхода первой Hollow Knight, но и укрепляет позиции Team Cherry как одной из самых успешных независимых студий современности.