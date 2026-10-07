По мотивам Hollow Knight: Silksong выпустят новую книгу-сиквел "Sonata de seda"

Испанское независимое издательство GTM Ediciones, специализирующееся на игровой культуре, официально анонсировало «Sonata de seda» («Шелковая соната») — книгу-сиквел, посвященную метроидвании Hollow Knight: Silksong.

Проект станет прямым продолжением книги «El Libro Hueco» («Пустая книга»), которая вышла в 2021 году за авторством Роберто Баррагана Пинеды и стала одним из главных бестселлеров издательства, выдержав несколько переизданий.

Помимо этого, стало известно о подготовке к релизу физических изданий дилогии Hollow Knight от Meridiem Games, намеченному на 16 октября. Полноценные физические копии оригинальной Hollow Knight и сиквела Silksong со всеми существующими DLC появятся на PlayStation 5, а также на Nintendo Switch 2, для которой заявлено повышенное разрешение и увеличенная частота кадров. Обладатели Xbox Series X|S получат на физических носителях только вторую часть (Silksong).