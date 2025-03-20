Похоже, Hollow Knight: Silksong готовится к выходу в апреле-июне 2025 года

В своем последнем видео на YouTube известный инсайдер и создатель контента eXtas1s заявил, что выход Hollow Knight: Silksong запланирован на апрель, май или июнь 2025 года. По его словам, игра выйдет в текущем финансовом году Microsoft, который заканчивается 30 июня 2025 года.

Инсайдер рассказал о недавнем сообщении на официальном сайте Xbox относительно ID@Xbox и о том, как оно помогло разработчикам всех масштабов добиться большего успеха. В сообщении упоминалось, что с момента запуска программы в 2013 году независимым разработчикам со всего мира было выплачено более 5 миллиардов долларов США.

Кроме того, в посте упоминается ряд предстоящих игр ID@Xbox, включая Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next, FBC: Firebreak и Hollow Knight: Silksong. По словам инсайдера, последовательность, в которой упоминаются эти игры, указывает на то, что Hollow Knight: Silksong выйдет в июне 2025 года. Он отметил, что Clair Obscur: Expedition 33 уже доступна через Game Preview в марте, а Descenders Next выйдет 9 апреля 2025 года.

Хотя FBC: FIrebreak еще не получила официальной даты релиза, создатель контента полагает, что она увидит свет в мае 2025 года. Это оставляет нас с Hollow Knight: Silksong, и если Microsoft действительно разнесла все эти релизы на месяц, игра в жанре метроидвания выйдет в июне 2025 года. Однако только время покажет, так ли это.

Как всегда, мы призываем наших читателей воспринимать подобные слухи и домыслы с долей скепсиса, пока не появится подтверждение по официальным каналам.