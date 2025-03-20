Похоже, Hollow Knight: Silksong готовится к выходу в апреле-июне 2025 года

В своем последнем видео на YouTube известный инсайдер и создатель контента eXtas1s заявил, что выход Hollow Knight: Silksong запланирован на апрель, май или июнь 2025 года. По его словам, игра выйдет в текущем финансовом году Microsoft, который заканчивается 30 июня 2025 года.
Инсайдер рассказал о недавнем сообщении на официальном сайте Xbox относительно ID@Xbox и о том, как оно помогло разработчикам всех масштабов добиться большего успеха. В сообщении упоминалось, что с момента запуска программы в 2013 году независимым разработчикам со всего мира было выплачено более 5 миллиардов долларов США.
Кроме того, в посте упоминается ряд предстоящих игр ID@Xbox, включая Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next, FBC: Firebreak и Hollow Knight: Silksong. По словам инсайдера, последовательность, в которой упоминаются эти игры, указывает на то, что Hollow Knight: Silksong выйдет в июне 2025 года. Он отметил, что Clair Obscur: Expedition 33 уже доступна через Game Preview в марте, а Descenders Next выйдет 9 апреля 2025 года.
Хотя FBC: FIrebreak еще не получила официальной даты релиза, создатель контента полагает, что она увидит свет в мае 2025 года. Это оставляет нас с Hollow Knight: Silksong, и если Microsoft действительно разнесла все эти релизы на месяц, игра в жанре метроидвания выйдет в июне 2025 года. Однако только время покажет, так ли это.
Как всегда, мы призываем наших читателей воспринимать подобные слухи и домыслы с долей скепсиса, пока не появится подтверждение по официальным каналам.
Ладно, не ведёмся на слухи. А так хотелось поверить инсайдеру.
чето внатуре похоже на гонево.если бы релиз был через месяц,инфы об игре было бы море притом в течении прошлых пол года-год
Свидетели силксонга, общий сбор!
Все свои парики достали? // Виталий Кацубо
// Денис Глухов
Типо разработчик Рыцаря попал в список разработчиков анонсированных игр, которые выходят в релиз с промежутком в примеро месяц. Вот только Рыцаря уже нельзя считать такой же анонсированной игрой как и эти другие (ему эдак нужен уже новый анонс), так что предположение по дате его выхода, если сказать мягко, притянуто за уши.
Вообще больше верится в то, что релиз Рыцаря как-то связан со Свищом2 (ну ведь идеальная же игра, что бы играть на свище!). Если это так, то в апреле может случиться как раз анонс даты выхода Рыцаря вместе с анонсом даты выхода Свища2. Необязательно, тип, что бы это была одинаковая дата, но думается мне, что Рыцарь должен выйти не позже нового свища.
...а если вдруг всеже Рыцарь выйдет вместе со свищом, да еще и бесплатно для всех купивших приставку... это было бы сильным комбо. Он конечно выйдет и на других платформах, но этоже будет буквально стоимость консольки с вычетом стоимости игры.
люди столько времени ожидают силксонг, что уже несколько плевать к чему там будет привязан анонс даты релиза, хоть ко дню независимости сша. игроки хотят, что игра уже в конце концов просто релизнулась.
Но это не точно.
Было бы конечно хорошо, но это не первый год, когда выходят подобные новости
или июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь:/ // Анатолий Ломакин
Не верю.
Ага. Поверил. Силксонг и выйдет. Ага, ещё скажите тес6 в этом году покажут.
Оно еще не сдохло?
Пыздеж и провокация. Я слышал в Августе Бладик ремастер выйдет, инфа сотка.