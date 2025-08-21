Посетителям Gamescom дали опробовать ту же самую демоверсию Hollow Knight: Silksong, что была на E3 2019

Hollow Knight: Silksong, пожалуй, одна из самых ожидаемых игр последнего времени, однако официальных новостей о ней было мало. Большая часть информации о ней получена фанатами из слухов и инсайдерских отчетов.
Игра была впервые анонсирована в 2019 году, а её дебютный трейлер вышел в 2022 году. С тех пор информации о ней практически не было. Однако во время церемонии открытия Gamescom Opening Night Live было подтверждено, что Silksong нацеливается на релиз в 2025 году, хотя точная дата не была озвучена.
На мероприятии также была доступна играбельная демоверсия, но она оказалась той же сборкой, что была показана на E3 2019. Nintendo Prime, инфлюенсер в социальных сетях, которому посчастливилось сыграть в демоверсию на Gamescom, сообщил, что демоверсия та же, в которую он играл на E3, хотя с тех пор она получила несколько обновлений.
Забавно, что демоверсия Silksong… та же самая, в которую я играл на E3 2019. Ха-ха. Технически, анимация персонажей немного изменилась. Но это та же локация. Те же предметы коллекционирования. Тот же босс. Просто пересмотрел свои записи, чтобы проверить.
Это решение вызвало вопросы о ходе разработки и общем качестве игры, хотя многие воздерживаются от суждений до выхода игры.
И правильно. Зачастую, лучше подождать и опробовать, чем делать какие-то выводы основанные ни на чем
Только слепой не видел что это будет ХК 1.5
Самое главное чтобы не поломали что было. Я помню что разрабы сделали с Enter the Gungeon.
Тоесть они это 6 лет уже делают?
производственный ад или много хотят впихнуть вот и трамбуют
Клоун, игру делают 5 тел. Хотят делают, хотят нет. Ваши ожидания, ваши проблемы.
Что автор этого вброса , что автор этой новости = клоуны ( один сделал вброс , а второй поленился проверить всю информацию по поводу этой демоверсии ) . Демоверсия 2019 года включала в себя один уровень из игры , демоверсия 2025 года включает в себя два уровня из игры , включая множество правок для уровня из старой демки .