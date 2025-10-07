Появился неофициальный порт Hollow Knight: Silksong на Android

Энтузиасты выпустили неофициальный порт метроидвании Hollow Knight: Silksong для мобильных устройств под управлением Android.

Проект, созданный китайскими разработчиками, представляет собой адаптированную версию игры для мобильных платформ. Порт поддерживает как сенсорное управление с настраиваемыми виртуальными кнопками, так и подключение внешних геймпадов для более привычного игрового процесса. Согласно отзывам, игра демонстрирует хорошую оптимизацию и может работать со стабильной частотой кадров на совместимых устройствах.

Стоит отметить, что по умолчанию интерфейс игры запускается на китайском языке, однако в меню настроек его можно сменить на другой, включая английский. Этот порт является фанатской инициативой и не имеет никакого отношения к студии Team Cherry, которая на данный момент не делала заявлений о возможном выходе официальной мобильной версии Silksong.