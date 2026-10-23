"Пожалуйста, ставьте цену повыше": эксперт раскритиковала создателей Hollow Knight: Silksong за дешевизну игры

Вышедшая в сентябре 2025 года метроидвания Hollow Knight: Silksong получила признание игроков не только благодаря обилию контента, но и из-за доступной стоимости в 19,99 доллара. Столь низкий ценник был с восторгом встречен игроками, однако он может нанести вред другим похожим проектам.

Такое мнение в интервью изданию The Game Business высказала эксперт по ценообразованию Кассия Курран. По ее словам, столь низкая стоимость крупного инди-хита формирует новые ожидания у потребителей. Она считает, что Team Cherry установила стандарт, которому будет сложно соответствовать другим независимым студиям. В условиях текущего рыночного давления и регулярных распродаж пользователям станет психологически труднее принимать более высокие ценники на аналогичные игры.

«Hollow Knight (Silksong) меня даже немного расстроила. Я думала: „Ребята, ну, пожалуйста, поставьте цену повыше“. Ценник в 24,99 доллара сыграл бы огромную роль для множества студий, выпускающих похожие игры. Сейчас и так наблюдается сильное давление в сторону снижения цен, особенно с учетом всех недавних распродаж и акций», — заявила Курран.

Благодаря коммерческому успеху и тиражу более 7 миллионов копий к декабрю 2025 года, проект Team Cherry наглядно показал, как один крупный инди-хит способен полностью изменить экономические ориентиры в своем сегменте.