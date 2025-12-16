Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 миллионов копий: анонсировано бесплатное дополнение Sea of Sorrow

В свежем блоге разработчиков австралийская студия Team Cherry выразила огромную благодарность более чем семи миллионам игроков, купившим Silksong, и миллионам других, испытавшим игру через Xbox Game Pass, а также представила планы на 2026 год, включая новое дополнение Sea of Sorrow, которое будет посвящено морской тематике.
Работа над первым большим дополнением уже активно ведется. В коротком тизере показано, что приключения Хорнет продолжатся в новой тематике, связанной с морем. Дополнение обещает новые локации, боссов, инструменты и будет бесплатным для всех владельцев игры. Релиз запланирован на 2026 год.
Студия также подтвердила работу над специальным изданием первой игры для консоли Nintendo Switch 2. Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition получит все технические улучшения, реализованные в Silksong: поддержку высокой часты кадров, повышенное разрешение и дополнительные графические эффекты. Владельцы оригинальной версии игры для Switch смогут обновить ее бесплатно.
Параллельно готовится крупное обновление для Hollow Knight на всех существующих платформах с новыми функциями и исправлениями. Часть этих улучшений, включая поддержку ультрашироких мониторов (21:9) и Steam Deck (16:10), уже доступна в публичной бета-ветке в Steam и GOG.
В честь релиза Silksong совместно с компанией Fangamer анонсирована серия стильных мини-фигурок, изображающих Хорнет, ее друзей и противников. Коллекция уже доступна для предзаказа на сайте Fangamer.
Хорошей игре, хорошие продажи 👍
Вот настоящая игра года!
Я бы сказал, что не только игра года, но и инди года)
Короче всё года )
Не, не надо уподоблять хорошую игру "экспедиции")
Наконец то!
скажите,если я в холоу не играл,мне стоит сначала с него начать?потому что силксонг я бы хотел пройти
я думаю да, т.к. сюжет связан, также если ты пройдешь силксонг, а потом захочешь пройти первую часть будет просто неудобно, потому что хорнет намного мобильнее, чем полый
Соглашусь с комментатором выше.
Но отмечу, что можно ток и вторую. Проходя две части ты задушишься и ток смажешь впечатления. Те сил может не хватить на вторую. Обе части большие и сложные. И вторая сложнее и больше само собой.
Как вариант посмотреть сюжет первой на ютубе и пройти вторую. Но лучше как сказал комментатор выше. Просто не душиться и потихоньку проходить. Ибо обе это отличные 2д метроидвании. И их надо было проходить в свое время. Проходить две подряд, будет тяжко. Но если жанр нравится почему бы и нет. Больше лучше, чем меньше.