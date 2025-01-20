Разработчик уверяет, что многострадальная Hollow Knight: Silksong обязательно выйдет

Мэтью «Лет» Гриффин из Team Cherry, отвечающий за связи с общественностью и маркетингом, заявил, что Hollow Knight: Silksong «реальна, разрабатывается и выйдет».

Об игре в последнее время ходило множество слухов, вызванных тем, что один из создателей игры Уильям Пеллен сменил фотографию профиля в социальных сетях на торт, что привело к тому, что фанаты стали рассуждать о ARG, которая приблизит дату релиза.

Как сообщает GamesRadar, пользователь YouTube fireb0rn опубликовал следующее сообщение:

Лет связался со мной, чтобы подтвердить, что не было никакого Silksong ARG, и что изменения в аккаунте Уильяма и твит были пустышкой. Извините, что ввел всех в заблуждение. Торт был ложью.

Затем сам Гриффин подтвердил, что игра все еще находится в разработке.

Silksong — это долгожданное продолжение популярной Metroidvania Hollow Knight. Впервые она была анонсирована в 2019 году.