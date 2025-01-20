Разработчик уверяет, что многострадальная Hollow Knight: Silksong обязательно выйдет

Мэтью «Лет» Гриффин из Team Cherry, отвечающий за связи с общественностью и маркетингом, заявил, что Hollow Knight: Silksong «реальна, разрабатывается и выйдет».
Об игре в последнее время ходило множество слухов, вызванных тем, что один из создателей игры Уильям Пеллен сменил фотографию профиля в социальных сетях на торт, что привело к тому, что фанаты стали рассуждать о ARG, которая приблизит дату релиза.
Как сообщает GamesRadar, пользователь YouTube fireb0rn опубликовал следующее сообщение:
Лет связался со мной, чтобы подтвердить, что не было никакого Silksong ARG, и что изменения в аккаунте Уильяма и твит были пустышкой. Извините, что ввел всех в заблуждение. Торт был ложью.
Затем сам Гриффин подтвердил, что игра все еще находится в разработке.
Silksong — это долгожданное продолжение популярной Metroidvania Hollow Knight. Впервые она была анонсирована в 2019 году.
Выйдет? Выйдет. Не выйдет? Не выйдет. Не знаю в чем проблема. Классический Hollow Knight классная игра, несомненно. И классная она в том числе потому что, разработчики делали ее столько сколько посчитали нужным. Пусть делают сколько хотят. Насколько мне известно, на игру нет предзаказов, а значит у разработчиков нет каких-то конкретных обязательств перед игроками
ПЫздит как дышит. Стар Ситезен тоже точно выйдет.
Выйдет и хорошо. Только вот КОГДА?
Тогда что она так долго разрабатывается..
верим // Фёдор Раскольников
Мы тебе верим, верим Мэтью, где геймплей? А? Нам нужен геймплей Мэтью! // Kотаро Фума
На днях.
Завтра? // Андрей Титов
Первую шедевральную часть они за два года сделали а эту уже сколько лет пытаются сделать, анонс был ещё в 2019 году, явно какие то серьезные проблемы в разработке (за это время могли и разрабы разбежаться), надеюсь всё таки выйдет, и будет на уровне первой первая была одним из самых лучших платформеров а самое главное с кучей интересных механиков, испытаний и возможностью делать различные билды с помощью системы амулетов.