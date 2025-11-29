Разработчики Silksong объяснили, почему их дата релиза вызвала хаос среди инди-студий

После выхода Hollow Knight: Silksong, который игроки ждали долгие восемь лет, разработчики из Team Cherry поделились деталями о том, как внезапное объявление даты релиза сказалось на индустрии — и на них самих.

Как рассказал сооснователь студии Ари Гибсон в разговоре с Bloomberg, их громкий трейлер с датой запуска стал неожиданностью не только для игроков, но и для других независимых разработчиков. Многие команды, готовившие собственные релизы, были вынуждены перенести выход своих игр, опасаясь потеряться в тени Silksong.

Гибсон признался, что команда вовсе не планировала создавать вокруг релиза такую турбулентность:

«Даже мы почти не контролировали дату. Мы работали до самого конца, ускорялись, исправляли всё, что можно, и объявили релиз только тогда, когда поняли, что игра действительно готова. Мы сами узнали дату буквально за неделю-две до анонса.»

По его словам, ажиотаж вокруг Silksong и многолетние ожидания фанатов создали мощный «снежный ком» внимания, который сложно было остановить. Инди-разработчики откровенно признавались, что боялись выходить в один день с игрой, которую называли «GTA 6 среди инди».

Сейчас Team Cherry занимает ту же позицию, что и раньше: никаких жёстких дедлайнов — ни для патчей, ни для будущего DLC. Команда продолжает работать в собственном темпе и выпускает контент только тогда, когда считает его полностью готовым.

Как подчёркивает Гибсон, единственное, что действительно ограничивает разработчиков — это время жизни:

«Всё выйдет, когда будет готово. Это единственный график, с которым мы вынуждены считаться.»