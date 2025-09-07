Рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam упал ниже 80% и теперь "В основном положительный"

Сиквел популярной метроидвании Hollow Knight: Silksong, вышедший всего три дня назад, столкнулся с неожиданным падением пользовательских оценок в Steam. Если на момент релиза 4 сентября игра могла похвастаться статусом "Крайне положительные" с долей отзывов выше 96%, то к настоящему моменту общий рейтинг опустился до "В основном положительные", упав ниже 80%. Это сильно отличается от первой части, которая набрала внушительные 97% положительных отзывов.
Падение рейтинга в первую очередь связано с критикой от китайскоязычных игроков: фанаты жалуются на "псевдо-художественный бред", искажающий сюжет и диалоги, а также на ошибки в локализации имён и лора.
Кроме того, много негативных отзывов связано с сравнением с оригиналом. Игроки отмечают, что Silksong "слишком похожа на Hollow Knight, но хуже в некоторых аспектах": экономика с новой валютой кажется скудной, боссы и платформинг - чрезмерно сложными с самого начала, а возвраты к чекпоинтам после смерти - утомительными.
Изначально хотел поставить хорошую оценку, потому что большинство начальных трудностей вполне преодолимы. Какой бы сложной ни была игра, я не сдавался. До тех пор, пока не дошёл до региона "Тропа Греха"...
Первая же точка отдыха в этом регионе открывается только после головоломки - потайная стена на возвышении слева ведёт к невероятно сложному и до безумия длинному платформеру. Если умираешь, то приходится бежать всё расстояние от таверны "Полпути" в Серых Топях. Я умирал, бежал обратно, снова пытался пройти этот чёртов платформер... Я потратил на это 3-4 часа, чтобы просто открыть точку отдыха! Это уже даже не испытание, а самая настоящая пытка!
Отзыв одного из китайских игроков после 25 часов игры.
Падение рейтинга наблюдается и в русскоязычном сегменте: после релиза у игры было 96% положительных отзывов от русскоязычных игроков, сейчас же они снизились до 88%. Многие фанаты надеются, что патчи от разработчиков решат основные проблемы, и игра вернёт себе былую славу. Пока же Silksong напоминает: даже шедевры не застрахованы от разочарований после стольких лет ожидания.
