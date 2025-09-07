ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.4 332 оценки

Рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam упал ниже 80% и теперь "В основном положительный"

2BLaraSex 2BLaraSex

Сиквел популярной метроидвании Hollow Knight: Silksong, вышедший всего три дня назад, столкнулся с неожиданным падением пользовательских оценок в Steam. Если на момент релиза 4 сентября игра могла похвастаться статусом "Крайне положительные" с долей отзывов выше 96%, то к настоящему моменту общий рейтинг опустился до "В основном положительные", упав ниже 80%. Это сильно отличается от первой части, которая набрала внушительные 97% положительных отзывов.

Падение рейтинга в первую очередь связано с критикой от китайскоязычных игроков: фанаты жалуются на "псевдо-художественный бред", искажающий сюжет и диалоги, а также на ошибки в локализации имён и лора.

Китайские игроки засыпают Hollow Knight: Silksong негативными отзывами из-за ужасного перевода

Кроме того, много негативных отзывов связано с сравнением с оригиналом. Игроки отмечают, что Silksong "слишком похожа на Hollow Knight, но хуже в некоторых аспектах": экономика с новой валютой кажется скудной, боссы и платформинг - чрезмерно сложными с самого начала, а возвраты к чекпоинтам после смерти - утомительными.

Изначально хотел поставить хорошую оценку, потому что большинство начальных трудностей вполне преодолимы. Какой бы сложной ни была игра, я не сдавался. До тех пор, пока не дошёл до региона "Тропа Греха"...
Первая же точка отдыха в этом регионе открывается только после головоломки - потайная стена на возвышении слева ведёт к невероятно сложному и до безумия длинному платформеру. Если умираешь, то приходится бежать всё расстояние от таверны "Полпути" в Серых Топях. Я умирал, бежал обратно, снова пытался пройти этот чёртов платформер... Я потратил на это 3-4 часа, чтобы просто открыть точку отдыха! Это уже даже не испытание, а самая настоящая пытка!

Отзыв одного из китайских игроков после 25 часов игры.

Падение рейтинга наблюдается и в русскоязычном сегменте: после релиза у игры было 96% положительных отзывов от русскоязычных игроков, сейчас же они снизились до 88%. Многие фанаты надеются, что патчи от разработчиков решат основные проблемы, и игра вернёт себе былую славу. Пока же Silksong напоминает: даже шедевры не застрахованы от разочарований после стольких лет ожидания.

16
69
Комментарии: 69
Tommy451

китайцы сами виноваты что у них язык не из букв, а из рандомных символов

19
K0t Felix

хахахах

1
Serpentrage

Проше Черри видимо вообще было бы не делать этот симпл чайнис перевод =)

1
Tommy451 Serpentrage

Надо было Джона Сину позвать помочь с переводом https://youtu.be/tEAntK9rc9U?si=PkmBYyIbyA2W20xy

1
Wolfenstein

неужели не все кал трешак на 10 из 10 оценили ? удивительно, теплется надежда, что индустрия не совсем отъехала в ад

15
Laver1

Что не скажешь о нытиках в коментариях, которые в игры не играют. Культура засирать все подряд вот что индустрию убьет.

7
Serpentrage

Хватит тебе уже писать ересь, это утомляет, смени тактику =) Я уверен - у тебя получится =))))

4
Wolfenstein Laver1

все во все играют просто имеющие глаза видят какой ныне кал трешни релизается из под коленки и честно об этом пишут… индустрию погубит как раз не понимание этого и отсутствие вкуса в следствии отсутствия игрового опыта

5
Вадим Якимов

народ на хайпе хлебанул мазохства и прифигел)) благо я в такой 2д инди-шлак вообще не играю..)

10
Laver1

Да ты играешь в другой шлак под названием "я не играю в игры"

4
Serpentrage

Назвать одну из лучших метроидваний в жанре шлаком... Ты не геймер, ты просто хейтер, которому плевать как на игры так и на весь гейминг в целом.

6
Yoshemitsu

О нет! О Боже! Как же по/-й.

6
Gridon

7 лет ждали Hollow Knight 2, получили Hollow Knight 2, начали плакать

3
Laver1

Тут такая ситуация. те кто именно ждал, те получили то что хотели. Идеальное продолжение где новые механики, большая сложность и большие локи с испытаниями. Но вот на волне хайпа пришли те кто "ждал" новую игру, не играв даже в первую часть, и вдруг оказалось что игра сложнее первой части, о ужас. И эти люди вдруг открыли для себя харкорный платформер чем и являлась первая часть. Кто бы мог подумать.

5
caliskan Laver1

Она ещё и сложнее? Первая и так слишком сложная была, я надеялся что они пойдут по пути упрощения ради массового игрока. Но видимо придется рефанд делать пока 2 часа не наиграл.

1
Laver1 caliskan

Я тебе открою секрет, массовый игрок требовал хардкора. от того длц в первой игре были жопораздирающими.

1
Олег Дудин

Опять китайцы весь рейтинг портят.

3
Сережаа

Фанаты подняли небывалый хайп, на волне которого притянулось куча непричастных. Эти новые чуваки поиграли в игру, ожидая от нее какого-то там шедевра а получили обычную метроидванию, чем-то лучше чем-то хуже десятков других, таких же. И теперь недоумевают а с чего такой шум был?

3
создатель русского репа

а чё они бухтят, пусть учат английский, международный язык, его уже в утробе преподают, не знать английский в 25 - кринж. (с) Фанатик англии

2
Dlofaks

Я равнодушен к HK, первую часть прошёл и прошёл, хорошая игра, но не более. Смотрел стрим SS ничего нового, кроме того, что подвезли душные прыжки, кривые хитбоксы и унылый платформинг. Шедевр? Точно нет. Потешно наблюдать за отзывами в Стиме, где фанбои игру обмазывают и возносят на пьедестал. :D Фанбои - весёлые мальчишки.

2
Serpentrage

Не играл но осуждаю как 99% юзверей пегача =) прыжки как в 1 части - найди знак на смену прыжка, хитбоксы такие же как в 1 части.

Анна Кранцове

Как же пох ой как ПОХ

2
