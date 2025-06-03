Релиз близко? В базе данных Steam появилось много обновлений Hollow Knight: Silksong

Над Hollow Knight: Silksong вновь сгущается атмосфера предвкушения — фанаты заметили серию подозрительных обновлений на странице игры в базе данных Steam. После долгого молчания разработчики из Team Cherry, похоже, готовятся к важному анонсу. Возможно, долгожданный сиквел всё-таки покажут на Summer Game Fest 7 июня или даже неожиданно выпустят на старте продаж Switch 2 — 5 июня.
Игра была анонсирована слишком рано, и годы ожидания без новостей породили у игроков разочарование. Перед каждым крупным игровым событием фанаты замирают в надежде, но до сих пор надежды разбивались о тишину.
Теперь же ситуация иная: SteamDB фиксирует активность — Team Cherry обновила сразу несколько внутренних пакетов, в том числе тот, к которому не прикасались полтора года.
6 лет назад ее анонсировали, за это время можно было 10 таких игр сделать, а они 1 все никак родить не могут
Пчел, там в студии корпят три девелопера. А продолжение будет кратно больше орига
Я дождусь.
Когда видишь такое затишье о когда то анонсированной игре, удивляет . Такое ощущение это какая то секретная игра , информацию о которой ни в коем случае нельзя официально сообщить, да вы что , тайна за семью печатями .
Ну они делают на досуге. Это чисто хобби. Вот и затянулось.
хорошо бы. я уже истосковался по хорошей метроидвании.