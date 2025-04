Самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла

Фанаты Hollow Knight: Silksong пережили всё: годы молчания, десятки фальшивых сливов и почти религиозное ожидание. И вот, игра действительно выходит: на презентации Nintendo Switch 2 показали новые кадры, а главное - назвали срок: релиз запланирован на 2025 год. Для Silksong это почти как точная дата.

Но самое трогательное - реакция аккаунта Daily Silksong News, который больше четырёх лет публиковал видео каждый божий день в ожидании новостей об игре. И теперь, когда мечта сбылась, автор признался в X (бывший Twitter), что бесконечное ожидание тоже стало частью комьюнити:

"Странно, но часть меня не готова, что это всё закончится".

Что забавно, 1 апреля этот же канал пошутил, что получил инсайд о закрытии проекта, а уже на следующий день новость о Silksong изменила всё. Теперь перед ним не пустота, а изобилие, только вот справиться с этим объемом теперь тоже непросто. Судя по хаотичным твитам вроде "ypou" и "just like back then", автор всё ещё в шоке.