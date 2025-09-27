Сексуальная Хорнет: Hollow Knight: Silksong получила два мода для взрослых

С момента релиза Hollow Knight: Silksong игра от студии Team Cherry получила уже довольно много различных модификаций.

Помимо модов, упрощающих игровой процесс, стали появляться моды, предназначенные для взрослой аудитории.

Пользователь под ником ReiQ выпустил модификацию под названием Curvy naked hornet, которая удаляет одежду с персонажа Хорнет. Другой автор, Sandinsoda, предлагает похожий мод Curvier Hornet, но в его версии фигура героини имеет более выраженные женственные черты.