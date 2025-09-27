ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.5 863 оценки

Сексуальная Хорнет: Hollow Knight: Silksong получила два мода для взрослых

AceTheKing AceTheKing
Curvier Hornet
Curvy naked Hornet

С момента релиза Hollow Knight: Silksong игра от студии Team Cherry получила уже довольно много различных модификаций.

Помимо модов, упрощающих игровой процесс, стали появляться моды, предназначенные для взрослой аудитории.

Пользователь под ником ReiQ выпустил модификацию под названием Curvy naked hornet, которая удаляет одежду с персонажа Хорнет. Другой автор, Sandinsoda, предлагает похожий мод Curvier Hornet, но в его версии фигура героини имеет более выраженные женственные черты.

