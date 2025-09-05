Silksong настолько хороша, что даже пользователи пиратского сабреддита призывают других купить её

Hollow Knight: Silksong наконец-то вышла и её появление поломало Steam, который просто не выдержал колоссального наплыва игроков. Конечно же, Silksong стала доступна через нелегальные каналы почти сразу после запуска, но, как заметил GamesRadar, в сабреддите «Пиратство», насчитывающем 2,4 миллиона человек, разгорелись споры по этому поводу: неожиданно многие его участники призвали людей не пиратить игру.

Я планировал спиратить, ведь все последние игры стоят около 80 долларов, а это очень много для игры. Но когда объявили цену — 20 долларов, — я подумал: чёрт, это хорошо, и я не буду её пиратить.

Другие думали так же:

Думаю, я просто куплю её. Она стоит всего 20 долларов, и мне очень понравилась Hollow Knight, так что я уверен, что не буду злиться из-за того, что потратил на неё деньги.

Похоже, что игра обойдётся всего в 20 долларов с командой из трёх человек. Я могу и обязательно куплю её через неделю-другую.

Похожие ответы можно увидеть в более крупной теме, где сообщалось, что Silksong была загружена на пиратские сайты через 15 минут после её запуска.

Это команда из 3-4 человек, которая всегда старалась во благо своих фанатов. Убедились, что ПК-релиз будет без DRM. Убедились, что все первоначальные спонсоры Hollow Knight получат Silksong бесплатно на выбранной ими платформе. Сейчас самое время, если мы можем себе позволить поддержать их, мы должны это сделать.

Один пользователь сказал, что за более чем 10 лет существования своего аккаунта Steam он ни разу не покупал игру по полной цене в день запуска, но сделает это ради Silksong:

Именно Team Cherry заставила меня нарушить свой „обет“ всегда покупать со скидкой.

Если говорить точнее, это не полная смена курса. Многие в сабреддите говорят, что всё равно собираются пиратить Silksong, некоторые с намерением купить её позже, когда позволят финансы, а другие просто из принципа.

Но размах стремления просто купить игру кажется действительно необычным. Во многом это связано с тем, что сама Silksong весьма необычна: игра, ставшая настоящим хитом (и, судя по текущему рейтингу в Steam, очень хороша, по цене 20 долларов, разработанная небольшой командой, которая, похоже, не слишком озабочена общепринятыми нормами создания и выпуска видеоигр.

Другими словами, это не тот сценарий, который могли бы повторить Electronic Arts или Ubisoft, и не стоит ожидать, что руководители какого-либо крупного или среднего издательства, увидев это, решат, что, возможно, отказ от Denuvo — действительно выход. Тем не менее, это действительно подчёркивает, что, хотя пиратство никогда не остановить, иногда можно переубедить некоторых людей, запрашивая справедливую цену, создавая хорошую игру и оставаясь при этом искренними.