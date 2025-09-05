Создатель Stardew Valley озвучил одного из персонажей в Hollow Knight: Silksong

Эрик «ConcernedApe» Бароне, создатель Stardew Valley, неожиданно появился в новой мегапопулярной метроидвании Hollow Knight: Silksong от Team Cherry. После более шести лет ожидания продолжение оригинальной мрачной инди-игры наконец-то вышло на PC и консолях 4 сентября 2025 года.
The Verge обратил внимание, что Барон упоминается в титрах Silksong в разделе «Дополнительные голоса персонажей». Это означает, что игроки смогут услышать голос создателя Stardew Valley среди обитателей земли Фарлум и её насекомых. Однако, какую именно роль исполнил Барон, пока неизвестно. Руководитель отдела операций ConcernedApe Коул Медейрос подтвердил участие Барон, но отметил: «Он предпочитает не раскрывать персонажа, чтобы не портить сюрприз».
Релиз Silksong сопровождался рекордным интересом: сотни тысяч игроков одновременно вошли в Steam и Nintendo eShop, что вызвало кратковременные сбои цифровых магазинов. Игра доступна на PC, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S по цене $19,99.
Пока фанаты исследуют Фарлум, сражаются с боссами и ищут скрытые секреты, интрига вокруг камео Бароне добавляет дополнительный элемент загадки. Многие игроки уже обсуждают, как и где встретить создателя Stardew Valley в этом огромном и детализированном мире Silksong, что делает игру ещё более привлекательной для любителей инди и метроидваний.
хаха, самая мощная консоль не потянула игру которую нарисовали в пейнте в 4к и стабильных 120 фпс, позорище вонючее
Фпс дрочеры - неадекватны. Я через панель нвидиа наоборот часто ограничиваю частоту кадров, чтобы не замечать просадок и не греть лишний раз видюху
купить мощный пк и высокогерцовый монитор чтобы его ограничивать, гений, вася ты что в карточную игру играешь?
Я тоже всегда ограничиваю фпс - нафига греть карту и всю систему в целом? особенно летом. А мощный пк нужен только для того чтобы запускать игры без ограничений по графике, 100500+ фпс тут нафиг не нужно. 60-144 вполне выше головы. ( Мне и 60 достаточно - я выше не вижу разницы)
И что он там озвучил? "Оуа уа уву" и прочую невнятную тарабарщину?