Создатель Stardew Valley озвучил одного из персонажей в Hollow Knight: Silksong

Эрик «ConcernedApe» Бароне, создатель Stardew Valley, неожиданно появился в новой мегапопулярной метроидвании Hollow Knight: Silksong от Team Cherry. После более шести лет ожидания продолжение оригинальной мрачной инди-игры наконец-то вышло на PC и консолях 4 сентября 2025 года.

The Verge обратил внимание, что Барон упоминается в титрах Silksong в разделе «Дополнительные голоса персонажей». Это означает, что игроки смогут услышать голос создателя Stardew Valley среди обитателей земли Фарлум и её насекомых. Однако, какую именно роль исполнил Барон, пока неизвестно. Руководитель отдела операций ConcernedApe Коул Медейрос подтвердил участие Барон, но отметил: «Он предпочитает не раскрывать персонажа, чтобы не портить сюрприз».

Релиз Silksong сопровождался рекордным интересом: сотни тысяч игроков одновременно вошли в Steam и Nintendo eShop, что вызвало кратковременные сбои цифровых магазинов. Игра доступна на PC, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S по цене $19,99.

Пока фанаты исследуют Фарлум, сражаются с боссами и ищут скрытые секреты, интрига вокруг камео Бароне добавляет дополнительный элемент загадки. Многие игроки уже обсуждают, как и где встретить создателя Stardew Valley в этом огромном и детализированном мире Silksong, что делает игру ещё более привлекательной для любителей инди и метроидваний.