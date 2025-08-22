Спонсоры Hollow Knight: Silksong на Kickstarter скоро получат игровые коды

Team Cherry подтвердила, что спонсоры Hollow Knight: Silksong на Kickstarter скоро получат свои игровые коды, что станет финальным этапом перед выходом долгожданного сиквела 4 сентября 2025 года. Объявление было сделано в последнем обновлении студии на Kickstarter, в котором отмечалось долгожданное появление игры и были описаны дальнейшие шаги для первых спонсоров.

В обновлении №73 разработчики заверили фанатов, что распространение ключей теперь является приоритетом. Скоро со спонсорами свяжутся, чтобы подтвердить выбранную платформу и адреса электронной почты для доставки. Коды будут доступны для ПК в Steam и без DRM-защиты, а также для Nintendo Switch и Switch 2. Команда Cherry написала:

Мы получили огромное удовольствие, создавая эти гигантские миры насекомых, и ничего бы этого не было без вашей поддержки с самого начала.

Эта новость особенно важна, учитывая историю Hollow Knight. Оригинальная игра была профинансирована в 2014 году на Kickstarter со скромной целью в 35 000 долларов, а затем были достигнуты дополнительные цели, включая второго игрового персонажа за 56 000 долларов. С этого скромного начала франшиза выросла в одну из самых успешных инди-игр последних лет, с тиражом более 15 миллионов копий. Изначально запланированная для Wii U, первая игра была перенесена на Switch после перехода Nintendo на новую платформу, где она нашла свою наибольшую аудиторию.

Команда Cherry также привлекла внимание своим решением не распространять коды для раннего обзора. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что студия считает такой шаг несправедливым по отношению к спонсорам Kickstarter, предпочитая, чтобы все игроки получили доступ к сиквелу одновременно.

Hollow Knight: Silksong выйдет одновременно на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а также будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.