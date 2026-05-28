Стали известны дата выхода и содержимое физического издания Hollow Knight: Silksong

Инсайдер billbil-kun раскрыл новые подробности о физическом издании Hollow Knight: Silksong. Согласно опубликованной информации, релиз коробочной версии игры в США состоится 16 октября 2026 года.

Физическое издание выйдет для Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X и Xbox One. При этом версия для Switch 2 будет совместима и с оригинальной Switch. За распространение издания отвечает Fangamer — компания, которая занималась физическими копиями первой Hollow Knight.

Версия для Switch 2 получит полноценный картридж с игрой и специальное улучшение для новой консоли Nintendo. В комплект также войдут 32-страничный буклет и раскладывающаяся карта королевства Pharloom. Стоимость этой версии составит $44,99.

Издания для PS5, Xbox Series X и Xbox One оценили в $39,99. Кроме того, в отчёте упоминается ещё одно переиздание для Switch 2 и PS5 по цене $34,99. В него войдут диск или картридж с игрой, 28-страничное руководство и карта Hallownest.

На данный момент Team Cherry официально не подтверждала детали физического релиза. Также пока неизвестно, когда состоится полноценный анонс и появится ли коллекционное издание в Европе.