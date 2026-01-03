Steam подвел итоги 2025 года: Игрой года стала Hollow Knight: Silksong

Компания Valve объявила итоги ежегодной пользовательской премии The Steam Awards, в которой победы определяются голосованием игроков. Главным триумфатором церемонии стала Hollow Knight: Silksong, захватившая сразу две ключевые награды.
Игра-метроидвания от студии Team Cherry была признана "Игрой года", а также удостоилась звания "Лучшей игры, которая вам не дается", подчеркнув как высочайшее качество, так и сложный, требующий мастерства геймплей, за который ценят франшизу.
В других значимых номинациях также победили:
- Clair Obscur: Expedition 33 получила награду за "Лучший саундтрек".
- Dispatch отмечена как игра с "Выдающимся сюжетом".
- Silent Hill f одержала победу в категории "Выдающийся визуальный стиль"
Не осталась без внимания и прошлогодний абсолютный чемпион - Baldur’s Gate 3. Ролевой бестселлер от Larian Studios был удостоен звания "Любимое дитя", награды за лучшую поддержку игры, что стало признанием постоянной работы разработчиков над контентом и улучшениями после релиза.
KDC2 не взяла ни одной награды, а у фанатиков игры идёт запекание до хрустящей корочки. Что это если не оно? Прямое доказательство, что KDC2 лютый шлак, который не стоит вашего внимания. Игроки голосовали, игроки всегда объективны. Смиритесь.
Мало ли что стадо выбирает, лишь свое мнение важно и Силксонг с экспедицией это лютый высер игровой индустрии. KDC2 топ 1 игра года.
я не фанат но из этих трех игр (экспедиция 33, силксонг и диспатч) я играл только в 33 и бросил через пару часов. силксонг не моё а диспатч вообще мультик. ну а в ккд 2 вот играю и нравится как и первая часть тоже понравилась. каждому своё но 33 точно не игра года, как и астробот. вот балдурс гейт 3 игра года не спорю хотя мне не нравится пошаговая боёвка
Где ты играешь? Игра в России недоступна.
Не согласен, но лучше уж Силксонг, чем оверхайпнутый середняк который непонятно как и за что выдали за шедевр всех времен
Самое предсказуемое голосование. Год назад было понятно, что в стиме выиграет китайская Обезьяна, ещё ранее -- БГ3, теперь логично накликали за Силксонг.
Жаль, на ПГ ставки не принимали на это событие, зарядил бы олл-ин на победу жуков.
В целом, раздали всем сестрам по серьгам. Разве что ККД2 опять без наград. Стабильность -- показатель класса.
О да, не зря я её в ГОТИ внёс
Чего бл*ть?Какой там ещё выдающийся стиль стиль? Сейчас каждая помойка на UE 5 выглядит фотореалистично. Это не заслуга разрабов игры, а скорее создателей движка. Я вообще удивлён, что эту поделку номинировали.
Удивлён, но тоже хорошо.
Мне нравится игра, но под каким углом эта жвачка сюжетно выдающаяся?
Немного удивился от списка, если честно. Ладно Игра Года, там что Экспедиция, что Силксонг заслужили. Однако, внесу свои пять копеек:
Любимое дитя - No Man's Sky. С его крупнейшей обновой в этом году.
Друг познаётся в игре - Battlefield 6. Но ладно-ладно, Peak тоже неплохая.
Выдающийся визуальный стиль - Final Fantasy VII. Игра очень красивая и берёт как раз таки стилем.
Лучшая игра с выдающимся сюжетом - Kingdom Come: Deliverance II. Такое чувство, что хейтеры-фанатики специально голосовали за что угодно, кроме KCD II.
Устройтесь поудобнее - Megabonk или Slime Rancher 2. Игры гораздо интереснее и чилловее
Ну хз-хз, как РПГ ККД очень хорош, однозначно лучшее РПГ года, но сюжет? Я не знаю, кому может быть реально очень интересны эти местные феодальные разборки, да еще сдобренные такой тонной графомании, что я в какой-то момент уже начал поскрипывать эти диалоги (что со мной бывает крайне редко). Там есть неплохие второстепенные квесты, интересны личные истории некоторых персонажей, но вот сюжет в целом. Ну, не скажу что плохой, но очень на любителя.
если игры выпускать под конец года - они с большей вероятностью станут игрой года) // Вэка Борг
Эххх раздавила Тоби Фокса