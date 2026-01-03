Steam подвел итоги 2025 года: Игрой года стала Hollow Knight: Silksong

Компания Valve объявила итоги ежегодной пользовательской премии The Steam Awards, в которой победы определяются голосованием игроков. Главным триумфатором церемонии стала Hollow Knight: Silksong, захватившая сразу две ключевые награды.

Игра-метроидвания от студии Team Cherry была признана "Игрой года", а также удостоилась звания "Лучшей игры, которая вам не дается", подчеркнув как высочайшее качество, так и сложный, требующий мастерства геймплей, за который ценят франшизу.

В других значимых номинациях также победили:

Clair Obscur: Expedition 33 получила награду за "Лучший саундтрек".

Dispatch отмечена как игра с "Выдающимся сюжетом".

Silent Hill f одержала победу в категории "Выдающийся визуальный стиль"

Не осталась без внимания и прошлогодний абсолютный чемпион - Baldur’s Gate 3. Ролевой бестселлер от Larian Studios был удостоен звания "Любимое дитя", награды за лучшую поддержку игры, что стало признанием постоянной работы разработчиков над контентом и улучшениями после релиза.