Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.6 915 оценок

Стример успешно прошел Hollow Knight: Silksong на истинную концовку, используя для этого саксофон и потратив 90 часов

Gutsz Gutsz

Пока одни ещё блуждают по хитросплетениям Королевства Шёлка, стример Dr. Doot вчера завершил, пожалуй, самый музыкальный забег в истории Silksong. Он прошёл игру на электрическом саксофоне, добился 100% и открыл истинную концовку игры — а затем был вынужден повторить финал из-за краша игры уже после роликов.

Как получить все концовки в Hollow Knight: Silksong

По словам стримера, на «духовое» прохождение ушло 92 часа. Кульминацией его необычного прохождения стал финальный босс игры... и внезапный вылет на рабочий стол. Тем не менее Dr. Doot не сдался и повторил бой, снова одолев последнего босса игры

Последнее 10 минут прохождения Hollow Knight: Silksong на саксофоне:

Музыкальный челлендж — не случайная прихоть: каждое действие в платформере он связал с нотами и клапанами — прыжки, рывки и атаки звучали как полноценная импровизация. Для Dr. Doot это не первый «инструментальный» подвиг: ранее он таким же способом добивал сложнейшие боссы в Elden Ring и других соулс-проектах, но Silksong потребовал особой выносливости — и лёгких, и нервов.

Напоминаем, что на волне хайпа вокруг Hollow Knight: Silksong участились мошеннические объявления о «мобильной версии». Студия Team Cherry просит репортить такие ролики.

"Мобильной версии игры не существует": Team Cherry предупреждает фанатов Hollow Knight: Silksong о мошенниках
Raphtallia

Зашла только из-за слова *саксофон* и только сейчас поняла, что это труба... XD

Сергей Понащенко

Я её всегда называл сексофон. А оказывается через А))

Diablonos
ScandalousVaclav

Игра и так для УО, а этот еще и шизофреник.

Иваныч из Тулы

А он хорош 💪

ZAUSA

Если он жопой не играл на саксофоне, то не считается.

ArtisticNymar

на валторне жопой

ZAUSA ArtisticNymar

Тут никто кроме вас не знает таких слов как "валторна". Пришлось гуглить...

Raphtallia

Эт сколькож надо съесть бобов, чтоб играть жопой то?

ArtisticNymar

а на валторне сделает?

Raphtallia

На барабане тоже можно, только поесть надо плотно и потом как выдаст канонаду. XD

zangx

А можно пройти игру в реальности, но находясь во сне?

MadDarkGuard

Я прошел на 100% за 100 часов на геймпаде))

0ncnjqybr

Вот кому-то делать нехер.

Barred

Детская игра, которую проходит соответствующая по развитию публика.

