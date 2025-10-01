Стример успешно прошел Hollow Knight: Silksong на истинную концовку, используя для этого саксофон и потратив 90 часов

Пока одни ещё блуждают по хитросплетениям Королевства Шёлка, стример Dr. Doot вчера завершил, пожалуй, самый музыкальный забег в истории Silksong. Он прошёл игру на электрическом саксофоне, добился 100% и открыл истинную концовку игры — а затем был вынужден повторить финал из-за краша игры уже после роликов.

По словам стримера, на «духовое» прохождение ушло 92 часа. Кульминацией его необычного прохождения стал финальный босс игры... и внезапный вылет на рабочий стол. Тем не менее Dr. Doot не сдался и повторил бой, снова одолев последнего босса игры

Последнее 10 минут прохождения Hollow Knight: Silksong на саксофоне:

Музыкальный челлендж — не случайная прихоть: каждое действие в платформере он связал с нотами и клапанами — прыжки, рывки и атаки звучали как полноценная импровизация. Для Dr. Doot это не первый «инструментальный» подвиг: ранее он таким же способом добивал сложнейшие боссы в Elden Ring и других соулс-проектах, но Silksong потребовал особой выносливости — и лёгких, и нервов.

Напоминаем, что на волне хайпа вокруг Hollow Knight: Silksong участились мошеннические объявления о «мобильной версии». Студия Team Cherry просит репортить такие ролики.