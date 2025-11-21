Студия Team Cherry рассказала о будущем серии Hollow Knight

Студия Team Cherry, создатель культовой серии Hollow Knight, поделилась первыми сведениями о планах на будущее франшизы. Хотя конкретных анонсов пока нет, разработчики уже имеют ясное представление о том, каким они видят развитие вселенной.

Главный принцип новых игр — самостоятельность. Каждое будущее приключение будет полноценной игрой, которую можно проходить независимо от предыдущих частей. При этом авторы стремятся, чтобы новые проекты дополняли мир Hollow Knight, создавая единый, связанный опыт, но не будучи прямым продолжением предыдущих сюжетов.

«У нас была идея игры, которую мы хотели создать, и мы хотели сделать лучшую версию, которая соответствует теме, лучшую, что мы можем сделать», — отметили разработчики, рассказывая о процессе создания Hollow Knight: Silksong.

Team Cherry подчеркивает, что отсутствие строгих дедлайнов позволило выпустить Silksong без критических багов и проблем, что редко встречается в крупных проектах. Работа над игрой была сосредоточена на качестве и глубине игрового опыта, а не на спешке ради даты релиза.

Подтверждением успеха стала номинация Hollow Knight: Silksong на «Игру года» на The Game Awards 2025. Это признание говорит о том, что студия продолжает поддерживать высокий уровень качества, а мир Hollow Knight сохраняет свою уникальную атмосферу и очарование.

Фанаты могут быть спокойны: Team Cherry готовит новые приключения, которые расширят вселенную, не нарушая её целостности и легендарного духа серии.