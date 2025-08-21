Team Cherry не будет рассылать пресс-коды Hollow Knight: Silksong специализированным изданиям

После долгих ожиданий сегодня нам наконец-то повезло узнать дату выхода Hollow Knight: Silksong. Игра выйдет раньше, чем ожидалось – 4 сентября, всего через две недели.

Тем, кто предпочитает дождаться публикации оценок, прежде чем принимать решение о покупке игры, похоже, придётся подождатьнемного дольше обычного. По словам журналиста Джейсона Шрайера, Team Cherry заявила, что не будет рассылать коды для предварительной оценки игровым порталам.

Студия объяснила это двумя причинами: во-первых, релиз уже совсем близко, и распространение кодов в последнюю минуту потребовало бы слишком много работы. Во-вторых, они считают, что было бы несправедливо, если бы критики играли в игру до спонсоров Kickstarter.

Если вам интересно: Team Cherry сообщила мне, что не планирует рассылать коды раннего доступа к Silksong (они посчитали, что было бы несправедливо, если бы критики играли до спонсоров Kickstarter и других игроков), поэтому не ждите обзоров до релиза игры.



Кстати, я не думаю, что это единственная причина; они также упомянули, что генерация и распространение кодов займут много времени, и что у них небольшая команда, и в ближайшие две недели им предстоит многое сделать.

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One и Switch, а также появится в сервисе Game Pass в первый же день.