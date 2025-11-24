Team Cherry объяснила, почему Silksong снова стоит "слишком мало" - студия просто придерживается своей философии

Цена Hollow Knight: Silksong до сих пор продолжает удивлять игроков — несмотря на масштабы разработки и шесть лет работы, желанный платформер вышел всего за $20. Пока индустрия экспериментирует с планкой в $70–80, Team Cherry выбрала заметно более демократичный ценник.

Как оказалось, дело вовсе не в маркетинговом трюке. В недавнем интервью для издания ACMI один из руководителей студии, Ари Гибсон, рассказал, что низкая стоимость — это осознанная позиция разработчиков, сложившаяся ещё после успеха первой части.

По словам Гибсона, команда всегда стремится назначать цену, которая будет «честной и доступной», а не отражать реальное количество потраченных ресурсов. И хотя Silksong со временем разросся гораздо больше, чем планировалось (из DLC он превратился в полноценную новую игру), это не повлияло на подход Team Cherry к ценообразованию.

Студия спокойно признаёт, что расширяет свои проекты настолько, что они «неизбежно становятся отдельными играми» — но вовсе не считает обязательным поднимать стоимость вслед за производством. После более чем 15 миллионов копий Hollow Knight, Team Cherry просто может позволить себе не ориентироваться на общие рыночные тренды.

Пока крупные издатели спорят, должен ли стандартом стать ценник в $80, создатели Silksong в очередной раз напомнили, что прибыльность и щедрость — вещи вполне совместимые.