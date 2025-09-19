Team Cherry объяснила возросшую сложность Silksong тем, что Хорнет быстрее и искуснее Рыцаря

Разработчики из Team Cherry напрямую связали повышенную сложность Hollow Knight: Silksong с главной героиней игры. По словам студии, Хорнет "по своей природе быстрее и искуснее", чем Рыцарь из первой части, поэтому команда решила "поднять всех остальных до уровня Хорнет", а не ослаблять саму героиню.

Разработчики признали, что некоторые моменты игры могут вызывать фрустрацию, но именно это, по их задумке, должно подталкивать игроков откладывать сложную битву и возвращаться к ней позже, найдя новые способности или просто набравшись опыта. Таким образом, по мнению разработчиков, нелинейный мир игры только выигрывает.

Несмотря на активное обсуждение сложности игры и просьбы о добавлении режима полегче, Team Cherry, судя по второму патчу, не спешит смягчать сложность. Студия, похоже, уверена в выбранном направлении, считая, что ощущение риска и трепета перед неизвестностью - неотъемлемая часть атмосферной метроидвании.