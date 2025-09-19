Team Cherry объяснила возросшую сложность Silksong тем, что Хорнет быстрее и искуснее Рыцаря

Разработчики из Team Cherry напрямую связали повышенную сложность Hollow Knight: Silksong с главной героиней игры. По словам студии, Хорнет "по своей природе быстрее и искуснее", чем Рыцарь из первой части, поэтому команда решила "поднять всех остальных до уровня Хорнет", а не ослаблять саму героиню.
Разработчики признали, что некоторые моменты игры могут вызывать фрустрацию, но именно это, по их задумке, должно подталкивать игроков откладывать сложную битву и возвращаться к ней позже, найдя новые способности или просто набравшись опыта. Таким образом, по мнению разработчиков, нелинейный мир игры только выигрывает.
Несмотря на активное обсуждение сложности игры и просьбы о добавлении режима полегче, Team Cherry, судя по второму патчу, не спешит смягчать сложность. Студия, похоже, уверена в выбранном направлении, считая, что ощущение риска и трепета перед неизвестностью - неотъемлемая часть атмосферной метроидвании.
Но, сосут они одинаково.
Ну да, Хорнет быстрее ХК, но у игрока нет мотивации играть агрессивнее, так как за любую ошибку игрока дерут во все щели. И в место динамического Геймплея игрок отыгрывает осторожного хомяка, стараясь лишний раз не подставляться. Вы бы контактный урон хотя бы отменили, в этой части он нафиг не нужен. И всем было бы норм.
Не понимаю о чём ты, меня стиль игры за Хорнет как раз-таки подталкивает играть агрессивнее, чем было за рыцаря.
Он о том, что из-за контактного урона в 2, а то и в 4 маски(станлок), игра не подталкивает тебя играть сильно агрессивно иначе ты моментально будешь наказан
это нормально, ты же омнимэшка
сложность игры в том , что у них в команде работал только дизайнер . Вместо кучи интересных боссов засунули тонну бесячего паркура , душных врагов которые парят у тебя на головой и кидаются чем нибудь , что возводится в абсолют на разных килбоксах с волнами врагов .За 50 часов игры понял что играю в какую то Селесту и перерывами на забить бесящую муху , а не классный солс лайк как 1 часть
Тебе мало боссов?
Ну да , относительно прошлой игры и размера мира и локаций в частности , а те что есть скучные , и единственная сложность сломанные хитбоксы и миньоны которых они пускают , я почти в конце игры , и встретил всего двух реально интересных боссов
Да такая се игра чет я хайпа всеобщего по ней не понял
Хайп в дешевизне игры=)
Конечно самка круче самца в топку этот кал
где она искуснее, 2 раза нагнули её в сюжетке
А почему игра такая душная, они не объяснили?
Это челлендж, ты не выкупаешь — пропаркурить 20 пролетов без перерыва, где любая иголочка вернет тебя в начало. Это челлендж, это круто, это для элиты
Посмотрел видосы прохождения - хрень какая то по сравнению с той же первой частью
Окей, пару друзей что оставляли негативные отзывы сменили на положительные) Сам я не берусь за неё, из-за: навязанный только женский персонаж; управление спорное и действительно глупое решение запирать на аренах с кучей волн, если это является обязательным решением ну и боссы, есть весёлые, а есть дырявые. Разве что поигрался с сейвом 99% посмотреть что там есть:XD