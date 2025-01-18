Team Cherry оставила загадочные намёки, и теперь фанаты предполагают, что Hollow Knight: Silksong покажут 2 апреля

Фанаты Hollow Knight вновь насторожились: разработчики из Team Cherry оставили загадочные намёки, которые могут указывать на скорый анонс даты выхода Silksong на Nintendo Direct.

16 января Уильям Пеллен, один из директоров Team Cherry, опубликовал интригующее сообщение: «Грядет что-то грандиозное, держите глаза открытыми». Вскоре команда разработчиков изменила аватары в соцсетях на изображение торта Brooklyn Blackout Cake. Это фото опубликовано 2 апреля 2024 года на сайте Bon Appétit — дата, подозрительно совпадающая с предполагаемым Nintendo Direct, связанным с демонстрацией Switch 2.

Будет ли на мероприятии объявлена дата выхода Hollow Knight: Silksong? Пока подтверждений нет, но намёки явно разжигают интерес и надежды сообщества.