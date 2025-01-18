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Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
8 125 оценок

Team Cherry оставила загадочные намёки, и теперь фанаты предполагают, что Hollow Knight: Silksong покажут 2 апреля

butcher69
Новости

Фанаты Hollow Knight вновь насторожились: разработчики из Team Cherry оставили загадочные намёки, которые могут указывать на скорый анонс даты выхода Silksong на Nintendo Direct.

16 января Уильям Пеллен, один из директоров Team Cherry, опубликовал интригующее сообщение: «Грядет что-то грандиозное, держите глаза открытыми». Вскоре команда разработчиков изменила аватары в соцсетях на изображение торта Brooklyn Blackout Cake. Это фото опубликовано 2 апреля 2024 года на сайте Bon Appétit — дата, подозрительно совпадающая с предполагаемым Nintendo Direct, связанным с демонстрацией Switch 2.

Будет ли на мероприятии объявлена дата выхода Hollow Knight: Silksong? Пока подтверждений нет, но намёки явно разжигают интерес и надежды сообщества.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Kalaka Whitewing

Скажут, что работа всё ещё ведётся, и на этом всё? )

4
hpi

Ну да. Как обычно без изменений. За то стабильность.

3
hpi

Что-то меня уже больше интересует кровсворм.

0
x_littleSpirit_x

В эту игрулечку я бы поиграл (:

0
Volan657

Верим всем табором

0
Wolfenstein

у этого гвна фанаты есть ? 🤣

-12
hpi

Валом. Откроют предзаказ сразу бабла срубят немеряно.

0
x_littleSpirit_x

А что не гвно?

0