Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 369 оценок

Технический директор первой Hollow Knight попытался объяснить молчаливость команды авторов Silksong

Gutsz Gutsz

Бывший технический директор Hollow Knight Дэвид Кази, ныне владелец независимой студии Ember League, в интервью The New York Times рассказал, почему команда Team Cherry почти не делится новостями о Hollow Knight: Silksong. По его словам, причина кроется вовсе не в нехватке контента или нежелании общаться с игроками, а в беспрецедентной трудовой дисциплине разработчиков:

У них невероятная рабочая этика, просто зашкаливающая. Если они сейчас не говорят с прессой, можете быть уверены — они сидят в офисе и работают над игрой.

— отметил Кази.

Такой подход подтверждают и сами разработчики. Сооснователь студии Ари Гибсон недавно заявил, что команда уже продумывает дополнительный контент и расширения для Silksong, стремясь сделать игру максимально насыщенной. Кроме того, Team Cherry собирается исправить проблемы с упрощённым китайским переводом, который вызвал волну негативных отзывов в сообществе.

Team Cherry принесла извинения за китайскую локализацию Hollow Knight: Silksong

Несмотря на редкие заявления и почти полное отсутствие традиционного маркетинга, интерес к Silksong продолжает стремительно расти. Фанаты годами обсуждали проект до релиза, а сейчас активно в него играют. Уже сейчас пик одновременных пользователей в Steam превысил 600 тысяч человек — впечатляющий показатель для инди-проекта с минимальным пиаром.

Рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam упал ниже 80% и теперь "В основном положительный"
