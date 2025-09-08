Технический директор первой Hollow Knight попытался объяснить молчаливость команды авторов Silksong

Бывший технический директор Hollow Knight Дэвид Кази, ныне владелец независимой студии Ember League, в интервью The New York Times рассказал, почему команда Team Cherry почти не делится новостями о Hollow Knight: Silksong. По его словам, причина кроется вовсе не в нехватке контента или нежелании общаться с игроками, а в беспрецедентной трудовой дисциплине разработчиков:

У них невероятная рабочая этика, просто зашкаливающая. Если они сейчас не говорят с прессой, можете быть уверены — они сидят в офисе и работают над игрой.

— отметил Кази.

Такой подход подтверждают и сами разработчики. Сооснователь студии Ари Гибсон недавно заявил, что команда уже продумывает дополнительный контент и расширения для Silksong, стремясь сделать игру максимально насыщенной. Кроме того, Team Cherry собирается исправить проблемы с упрощённым китайским переводом, который вызвал волну негативных отзывов в сообществе.

Несмотря на редкие заявления и почти полное отсутствие традиционного маркетинга, интерес к Silksong продолжает стремительно расти. Фанаты годами обсуждали проект до релиза, а сейчас активно в него играют. Уже сейчас пик одновременных пользователей в Steam превысил 600 тысяч человек — впечатляющий показатель для инди-проекта с минимальным пиаром.