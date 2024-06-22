Тестировщик уверяет, что Hollow Knight: Silksong не находится в производственном аду

Поскольку ожидание Hollow Knight: Silksong затянулось, многие надеялись, что Team Cherry наконец объявит дату выхода долгожданного сиквела на одном из нескольких мероприятий, которые прошли в течение июньского сезона презентаций этого года. Этого, конечно, не произошло, из-за чего многие фанаты задались вопросом, что именно это означает для того, в каком состоянии находится игра.

В то время как сама Team Cherry хранила молчание в течение довольно долгого времени, как сообщается на Reddit, ведущий тестер Hollow Knight: Silksong Грейг предоставил самые скромные заверения на официальном сервере Discord игры, заявив, что игра не находится в производственном аду.

Конечно, технически он не является частью команды разработчиков Team Cherry, но хотя это и не может считаться официальным сообщением студии, фанаты могут быть уверены, что работа над игрой все еще продолжается, как утверждает человек, знакомый с ее разработкой.

Сколько времени пройдет, прежде чем мы услышим что-то о Hollow Knight: Silksong, пока неизвестно, но поскольку игра получила многочисленные возрастные рейтинги в начале года, ходят слухи, что анонс может быть относительно близок.

Когда бы она ни вышла, Hollow Knight: Silksong будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.