ТОП-5 самых ожидаемых игр из вишлиста пользователей Steam перед Gamescom - Hollow Knight: Silksong в лидерах

Аналитики подсчитали топ 5 самых ожидаемых игр из вишлиста пользователей Steam в честь предстоящей Gamescom — Hollow Knight: Silksong пока находится в лидерах
Cтатистика отличается от той, что присутствует на SteamDB, так как сайт alineaanalytics имеет свои подсчеты.
В целом список выглядит так:
- Hollow Knight: Silksong (4.8 млн вишлистов). Игру можно было добавить в вишлист еще с 2019 года, так что цифра довольно впечатляющая.
- Battlefield 6 (2.8 млн вишлистов). Игра добилась таких результатов всего за 3 недели с момента анонса.
- ARC Raiders (2.5 млн вишлистов).
- Dying Light: The Beast (2.3 млн вишлистов).
- Borderlands 4 (1.8 млн вишлистов).
Что значит платформер с детскими врагами? Hollow Knight это один из лучших платформеров, если не лучший, и в плане визуала, и в саундреках и в сбалансированной сложности, без всяких легко-средне-сложно.
Никогда еще не видел, чтобы этот мем настолько соответствовал реальности:
Не правда. Там Dying Light The Beast.
Half-Life 3 ждут ещё дольше и больше народу.
