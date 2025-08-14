ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 138 оценок

ТОП-5 самых ожидаемых игр из вишлиста пользователей Steam перед Gamescom - Hollow Knight: Silksong в лидерах

Solstice Solstice

Аналитики подсчитали топ 5 самых ожидаемых игр из вишлиста пользователей Steam в честь предстоящей Gamescom — Hollow Knight: Silksong пока находится в лидерах

Cтатистика отличается от той, что присутствует на SteamDB, так как сайт alineaanalytics имеет свои подсчеты.

В целом список выглядит так:

  1. Hollow Knight: Silksong (4.8 млн вишлистов). Игру можно было добавить в вишлист еще с 2019 года, так что цифра довольно впечатляющая.
  2. Battlefield 6 (2.8 млн вишлистов). Игра добилась таких результатов всего за 3 недели с момента анонса.
  3. ARC Raiders (2.5 млн вишлистов).
  4. Dying Light: The Beast (2.3 млн вишлистов).
  5. Borderlands 4 (1.8 млн вишлистов).
Источник  
23
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
DemandingRufus

Hollow Knight: Silksong- платформер с детскими врагами. В такое только под пытками играть.

Battlefield 6 - это вообще игра для особо одаренных. Бегай-стреляй-погибай-повторяй. Тысячи часов своей жизни на это тратят. ARC Raiders- чепуха, а не игра. Dying Light: The Beast- унылая зомбятина, прыгай-руби-повтори. Имбицильная игра. Borderlands 4- помойка полнейшая, цветастая, неприятная, антиграфонистая.

Омерзительная пятёрка.

28
Brazz20000

Что значит платформер с детскими врагами? Hollow Knight это один из лучших платформеров, если не лучший, и в плане визуала, и в саундреках и в сбалансированной сложности, без всяких легко-средне-сложно. И это не только мое личное мнение, это факт.

A E Brazz20000
в сбалансированной сложности, без всяких легко-средне-сложно.

Особенно колизей)) (именно там и дропнул игру)

nasmeshnick1

и чё это за кринж ? Кто вообще это ждёт ? , настоящие мужчины ждут гта 6 и больше ничего

15
Rey4rtRO

Никогда еще не видел, чтобы этот мем настолько соответствовал реальности:

18
Anton Vasiljev Rey4rtRO

сук, ору

Rey4rtRO Anton Vasiljev
1
JackReacher

Одно гов... не пойми что

11
Алан Битаров

Не правда. Там Dying Light The Beast.

7
Dicrom Fox

Шляпа одна

3
Ahnx

Все пять будут полнейшим отстоем.

1
Deowar

Half-Life 3 ждут ещё дольше и больше народу.

1
DezkQ

Ну так это шедевр очевидный в отличии поделки из сарая13

1
Makimah
1
utbrock Makimah

О, фатальная ошибка, кент

DezkQ Makimah
Пользователь ВКонтакте

// Борис Ежиков

1
Makimah

SASOng - лидер. В прочем, ничего нового.

zangx

Думаю фанов HK прогреют разок другой

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ