У Hollow Knight: Silksong теперь в два раза больше негативных отзывов в Steam, чем у первой части

После долгих лет молчания Hollow Knight: Silksong с помпой вышла неделю назад. Игра разошлась как горячие пирожки и утолила жажду сиквела любимой всеми оригинальной игры. Однако релиз не обошёлся без скандалов в перерывах между празднованиями.

Сиквел получил негативные отзывы от многих геймеров из-за невероятной сложности. Китайские игроки также разгромили его из-за недостатков локализации. Всё это привело к тому, что Silksong получила вдвое больше негативных отзывов в Steam, чем оригинал.

Как видно на SteamDB, у Hollow Knight: Silksong сейчас 76,79% положительных отзывов. Другими словами, на данный момент в Steam 32 819 отрицательных отзывов (22,4%) по сравнению со 113 414 положительными (77,6%).

Для сравнения, у оригинальной Hollow Knight за все эти годы целых 96,03% положительных отзывов, из которых только 13 758 (3%) были отрицательными, в отличие от 439 388 положительных отзывов (97%).

Продолжение, безусловно, оправдывает, если не превосходит, ожидания от оригинального платформера-метроидвании. Однако высокая сложность некоторых ранних боссов помешала некоторым игрокам насладиться продолжением.

Хорошая новость заключается в том, что разработчики уже работают над ослаблением высокой сложности. Кроме того, патчи также улучшают другие аспекты игры.