У Hollow Knight: Silksong теперь в два раза больше негативных отзывов в Steam, чем у первой части

После долгих лет молчания Hollow Knight: Silksong с помпой вышла неделю назад. Игра разошлась как горячие пирожки и утолила жажду сиквела любимой всеми оригинальной игры. Однако релиз не обошёлся без скандалов в перерывах между празднованиями.
Сиквел получил негативные отзывы от многих геймеров из-за невероятной сложности. Китайские игроки также разгромили его из-за недостатков локализации. Всё это привело к тому, что Silksong получила вдвое больше негативных отзывов в Steam, чем оригинал.
Как видно на SteamDB, у Hollow Knight: Silksong сейчас 76,79% положительных отзывов. Другими словами, на данный момент в Steam 32 819 отрицательных отзывов (22,4%) по сравнению со 113 414 положительными (77,6%).
Для сравнения, у оригинальной Hollow Knight за все эти годы целых 96,03% положительных отзывов, из которых только 13 758 (3%) были отрицательными, в отличие от 439 388 положительных отзывов (97%).
Продолжение, безусловно, оправдывает, если не превосходит, ожидания от оригинального платформера-метроидвании. Однако высокая сложность некоторых ранних боссов помешала некоторым игрокам насладиться продолжением.
Хорошая новость заключается в том, что разработчики уже работают над ослаблением высокой сложности. Кроме того, патчи также улучшают другие аспекты игры.
Эмм, а чего люди ноют? Ладно, китайских пользователей понять могу, не очень качественный перевод. Но сложность? Они в оригинал вообще играли? По личным ощущениям, Silksong не особо сложнее оригинала. Да, нужно привыкнуть к несколько другому персонажу, но не более. Или что, Путь Боли из оригинала для них шутка какая-то?
Видимо действительно все так, как писали некоторые в комментариях. Люди чисто на хайпе залетели в игру особо ничего не зная ни о ней, ни о оригинале. В итоге, несправедливо поливают грязью
С пое2 тож самое было, они пошли стукать скелетиков, а постукали их )
Одна мадама тут бомбила, КАК ТАК У ВЕДЬМЫ БЛИНКА НЕТ (Есть), хотя ведьма ваще по сути некр а не сорка ) и респек внезапно ПЛАТНЫЙ ! КАК ТАК !
я проходил оригинал ( в первый раз ) ща прохожу 2 часть. Оригинал ( первая часть) намного легче была.
А ты сам-то играл первую часть, чтобы такое писать? Я сейчас практически отдыхал проходя "Путь боли" в сравнении с Silksong, где после смерти тебе нужно бежать половину локации.
Я не фанат этой серии, но ничего плохого в ней не увидел. Объяснение максимально очевидное... Современные додики зуммеры и то что после них настолько отсталые, что кроме как ставить кубики друг на друга в Майнкрафте или в мобильные кликеры играть ничего не могут. У них мозга не хватает играть в такие игры... Зашли просто потому , что про игру все говорят, а для зумерков с их мышлением стада это значит, что надо как все бежать играть, но вот незадача, больше двух действий надо делать и все... Слезки сопли гневные комменты, что сложно. Лучше бы смотрели на своих фриков в розовых тонах из современных сериалов, которые для них снимают и не лезли в игры)))
Так то стадо всегда такое было. Просто те кто по старше прекрасно помнят туже дендя\сегу без сейвов и т.д. Хотя на сеге были единичные игры с сохранением, в картридже была батарейка.
Как помня и такие жопорвывательные игры как например БатлТоадс )
Эти что ли ?
У нас сейчас не пережитки 90х
а мог бы увидеть
Обязательно сообщите когда ещё один отрицательный отзыв напишут
Сообщаю
https://steamcommunity.com/app/1030300/negativereviews/?browsefilter=toprated&snr=1_5_100010_
невероятной сложности.
Апахахпхпахап, нормально там все со сложностью )
Толку от отзыва если вернули игру то совсем другое дело, а так хоть и написали но проглотили.
странно ялбть, такая приятная дрочильня же. люблю заходить в игры и не получать удовольствие