Установлен новый мировой рекорд по прохождению Hollow Knight: Silksong - до концовки добрались всего за час

Скоростное прохождение Hollow Knight: Silksong вышло на новый уровень. Спидраннер под ником Blue Goes Fast установил мировой рекорд в категории Any% — 1 час 03 минуты 41 секунда. Всего неделю назад прежний лучший результат (тоже его) составлял 1:08:15, так что прогресс за считанные дни впечатляет.

Рекордный забег уже опубликован и признан сообществом самым быстрым на текущий момент. Особенно заметно, как стремительно «созревают» стратегии первых недель: отточенное перемещение по локациям, агрессивные тайминги в боях с боссами и экономия ресурсов позволяют буквально «плавить» сложные участки. Сам автор намекнул, что следующая цель — уложиться меньше чем в час. Хотя это задача может быть не самой легкой для воплощения, учитывая что маршрут выстроен практически идеально.

Любопытно, что это происходит на фоне общей негодования по поводу излишней сложности игры. В первую неделю от игроков поступало очень много жалоб на слишком трудные битвы, и команда Team Cherry даже ослабила ряд боссов первым патчем, а теперь готовит еще один апдейт с корректировкой баланса. Но для спидраннеров такие корректировки — лишь повод перестроить маршруты и сократить время ещё сильнее.

В любом случае рекорд 1:03:41 задаёт высокую планку для всех, кто планирует штурмовать таблицы лидеров в ближайшие месяцы. С каждой новой находкой — будь то удобная последовательность комнат, нестандартный приём против конкретного противника или более выгодная трата шёлка — «потолок» Any% будет опускаться всё ниже.

В завершение напомним: Silksong уже можно считать одним из главных хитов года — по оценкам аналитиков, игра покорила сердца как минимум 3 миллионов геймеров по всему миру.