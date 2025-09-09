В Hollow Knight: Silksong есть скрытый уровень сложности для хардкорных игроков

Считаете Hollow Knight: Silksong сложной? Имейте в виду: игра может стать ещё сложнее благодаря недавнему открытию, сделанному сообществом. Игроки обнаружили чит-код, открывающий режим «Стальная душа» (сложность «перманентная смерть») без необходимости предварительного прохождения.

Режим «Стальная душа» удаляет очки воскрешения и приводит к полному удалению файла сохранения после смерти, который изначально открывался в предыдущей игре только после её завершения.

Чит-код, обнаруженный в ходе анализа данных и подтверждённый тестированием игроков, — «Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо» в меню «Дополнительно», который мгновенно разблокирует режим «Стальная душа».

Это позволяет начать первое прохождение с максимальной сложностью, аналогично механике оригинальной Hollow Knight, которая ограничивала прохождение до завершения игры.

Благодаря нескольким слотам для сохранения в Silksong можно играть на обоих доступных уровнях сложности, не перезаписывая один уровень сложности другим.

Hollow Knight: Silksong считается одной из самых сложных игр в жанре метроидвания.