В Hollow Knight: Silksong есть скрытый уровень сложности для хардкорных игроков

Считаете Hollow Knight: Silksong сложной? Имейте в виду: игра может стать ещё сложнее благодаря недавнему открытию, сделанному сообществом. Игроки обнаружили чит-код, открывающий режим «Стальная душа» (сложность «перманентная смерть») без необходимости предварительного прохождения.
Режим «Стальная душа» удаляет очки воскрешения и приводит к полному удалению файла сохранения после смерти, который изначально открывался в предыдущей игре только после её завершения.
Чит-код, обнаруженный в ходе анализа данных и подтверждённый тестированием игроков, — «Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо» в меню «Дополнительно», который мгновенно разблокирует режим «Стальная душа».
Это позволяет начать первое прохождение с максимальной сложностью, аналогично механике оригинальной Hollow Knight, которая ограничивала прохождение до завершения игры.
Благодаря нескольким слотам для сохранения в Silksong можно играть на обоих доступных уровнях сложности, не перезаписывая один уровень сложности другим.
Hollow Knight: Silksong считается одной из самых сложных игр в жанре метроидвания.
Как уже достали подражатели дарк соуса, только в 2д.
Когда дсы стали удалять файл сохранения?
Причём тут удаления игра и без удаления не легкая с задранными врагами.
Есть разные соулсы. Примеру вон remnant серия. Которая не слабо так повертела на одном месте пушками. Соулс с пушками... Если бы до её выхода сказали такое. Тебя посчитали поехавшим. И не чего.. Игра в меру сложно как должна соулсу быть. В тоже время гораздо приятнее играется.
А то что люди себе представляют виде соулсов обычно. Это игры скорее для мазохистов. Таким людям важн не столь сам жанр. А скорее получаемое удовольствие когда их дерут во все щели. А они через кровь и сломанные зубы. Превозмогают эту самую жопку. А что там будет платформер с элементами соулса. Или сам соулс. Или вовсе RPG. Им уже плевать. Важно что, бы были боссы или сражения в которых от них требовалось рвать задницу.
Вау, вот это новость! 😀
Видел её в день релиза в ТикТоке 😔
Не сложнее той же Ori