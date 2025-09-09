ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.2 402 оценки

В Hollow Knight: Silksong есть скрытый уровень сложности для хардкорных игроков

monk70 monk70

Считаете Hollow Knight: Silksong сложной? Имейте в виду: игра может стать ещё сложнее благодаря недавнему открытию, сделанному сообществом. Игроки обнаружили чит-код, открывающий режим «Стальная душа» (сложность «перманентная смерть») без необходимости предварительного прохождения.

Режим «Стальная душа» удаляет очки воскрешения и приводит к полному удалению файла сохранения после смерти, который изначально открывался в предыдущей игре только после её завершения.

Чит-код, обнаруженный в ходе анализа данных и подтверждённый тестированием игроков, — «Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо» в меню «Дополнительно», который мгновенно разблокирует режим «Стальная душа».

Это позволяет начать первое прохождение с максимальной сложностью, аналогично механике оригинальной Hollow Knight, которая ограничивала прохождение до завершения игры.

Благодаря нескольким слотам для сохранения в Silksong можно играть на обоих доступных уровнях сложности, не перезаписывая один уровень сложности другим.

Hollow Knight: Silksong считается одной из самых сложных игр в жанре метроидвания.

Комментарии: 6
kotasha

Как уже достали подражатели дарк соуса, только в 2д.

6
SgtMahoney

Когда дсы стали удалять файл сохранения?

2
kotasha SgtMahoney

Причём тут удаления игра и без удаления не легкая с задранными врагами.

1
Ammati kotasha

Есть разные соулсы. Примеру вон remnant серия. Которая не слабо так повертела на одном месте пушками. Соулс с пушками... Если бы до её выхода сказали такое. Тебя посчитали поехавшим. И не чего.. Игра в меру сложно как должна соулсу быть. В тоже время гораздо приятнее играется.
А то что люди себе представляют виде соулсов обычно. Это игры скорее для мазохистов. Таким людям важн не столь сам жанр. А скорее получаемое удовольствие когда их дерут во все щели. А они через кровь и сломанные зубы. Превозмогают эту самую жопку. А что там будет платформер с элементами соулса. Или сам соулс. Или вовсе RPG. Им уже плевать. Важно что, бы были боссы или сражения в которых от них требовалось рвать задницу.

1
TIuBo3aBpuK

Вау, вот это новость! 😀

Видел её в день релиза в ТикТоке 😔

5uperNova

Не сложнее той же Ori