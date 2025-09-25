В Hollow Knight: Silksong можно получить пурпурное перо - если пройти половину игры без карты

Команда Team Cherry добавила в Hollow Knight: Silksong одну из самых безумных скрытых наград, которые когда-либо видел геймер: фиолетовое (или красное) перо в инвентаре — просто за то, что вы отказались от покупки карты в начале игры. Это не даёт никаких преимуществ — только косметическое изменение значка на экране предметов.

Как это работает:

В начале игры у торговца Шакры можно купить карту области и белое перо, чтобы её обновлять.

Если не покупать перо, игра даст его бесплатно позже — красное, после победы над боссом Троббио во второй акте.

Чтобы получить фиолетовое перо, нужно победить Tormented Trobbio — усиленную версию босса в третьем акте, пройдя почти всю игру без автоматической карты.

Один игрок потратил 20 часов, чтобы достичь этой цели, назвав себя «укравшим дерзкое фиолетовое перо у Троббио». За такую самоотверженность он получил… красивую иконку.