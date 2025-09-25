ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.5 851 оценка

В Hollow Knight: Silksong можно получить пурпурное перо - если пройти половину игры без карты

Solstice Solstice

Команда Team Cherry добавила в Hollow Knight: Silksong одну из самых безумных скрытых наград, которые когда-либо видел геймер: фиолетовое (или красное) перо в инвентаре — просто за то, что вы отказались от покупки карты в начале игры. Это не даёт никаких преимуществ — только косметическое изменение значка на экране предметов.

Как это работает:

  • В начале игры у торговца Шакры можно купить карту области и белое перо, чтобы её обновлять.
  • Если не покупать перо, игра даст его бесплатно позже — красное, после победы над боссом Троббио во второй акте.
  • Чтобы получить фиолетовое перо, нужно победить Tormented Trobbio — усиленную версию босса в третьем акте, пройдя почти всю игру без автоматической карты.

Один игрок потратил 20 часов, чтобы достичь этой цели, назвав себя «укравшим дерзкое фиолетовое перо у Троббио». За такую самоотверженность он получил… красивую иконку.

Источник  
14
3
Комментарии:  3
Laver1

Босса убивать не надо.

2
Neko-Aheron

Карту можно по старинке - рисовать на бумаге. Не самая сложная задача. Это же не игра без оружия или без убийств ( что технически невозможно )

1
Sunset_Neko

ага, и не надо покупать сраные метки, которые еще и лимитные, ставишь крестики в интересных местах сколько угодно 😂